В МИД прокомментировали планы Макрона увеличить ядерный потенциал НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона о планах увеличить число ядерных боеголовок имеют дестабилизирующую природу.
- По мнению замглавы МИД РФ, это означает увеличение совокупного ядерного потенциала НАТО.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о планах увеличить число ядерных боеголовок имеют дестабилизирующую природу и понимаются Россией как увеличение совокупного ядерного потенциала НАТО, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Дестабилизирующая природа обозначенных намерений очевидна", - сказал он, комментируя сделанные в начале этого года заявления Макрона о планах реализовать инициативу "передового сдерживания". Последнее предполагает наращивание национального ядерного арсенала, развертывание элементов ядерных сил Франции на территории ее союзников.
"Для нас это, прежде всего, означает увеличение совокупного ядерного потенциала НАТО, составной частью которого являются и французские ядерные силы – как в Елисейском дворце ни пытались бы уверять весь мир в их "автономности" и какие противоречия ни сотрясали бы сегодня западный лагерь", - объяснил замглавы МИД России.