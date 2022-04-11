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Эксперт: итоги выборов во Франции говорят о крахе традиционных партий - РИА Новости, 11.04.2022
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Эксперт: итоги выборов во Франции говорят о крахе традиционных партий
Эксперт: итоги выборов во Франции говорят о крахе традиционных партий - РИА Новости, 11.04.2022
Эксперт: итоги выборов во Франции говорят о крахе традиционных партий
Результаты выборов во Франции свидетельствуют о крахе традиционных французских партий, социалистов и республиканцев, об этом РИА Новости рассказал алжирский... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T22:57
2022-04-11T22:58
в мире
выборы президента франции — 2022
франция
марин ле пен
эммануэль макрон
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КАИР, 11 апр - РИА Новости. Результаты выборов во Франции свидетельствуют о крахе традиционных французских партий, социалистов и республиканцев, об этом РИА Новости рассказал алжирский эксперт Фатих Титуш.По словам политика и активиста Титуша, анализ результатов первого тура президентских выборов во Франции заставляет "констатировать факт перекраивания политического ландшафта в стране, которое началось еще в 2017 году"."Подтвердился полный крах традиционных, классических партий, левой социалистической партии и республиканской партии", - сказал эксперт.По словам Фатиха Титуша, нынешняя президентская кампания принесла Марин Ле Пен больше голосов, чем в 2017 году, "но она по-прежнему является крайне правым кандидатом"."Ее шансы на пост президента минимальны, особенно после ясности, которую внес Меланшона, потребовав от своих сторонников не давать за нее ни одного голоса", - считает французский эксперт.В воскресенье состоялся первый тур президентских выборов во Франции. Во второй тур прошли действующий президент Эммануэль Макрон и лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. По итогам подсчета 100% голосов, Макрон набирает 27,84%, Ле Пен - 23,15%. Второй тур пройдет 24 апреля.
https://ria.ru/20220409/frantsiya-1782603013.html
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в мире, выборы президента франции — 2022, франция, марин ле пен, эммануэль макрон
22:57 11.04.2022 (обновлено: 22:58 11.04.2022)
 
Эксперт: итоги выборов во Франции говорят о крахе традиционных партий

Эксперт Титуш: результаты выборов во Франции свидетельствуют о крахе традиционных партий

© РИА Новости / Виктория БудановаЛюди стоят в очереди на избирательный участок в Париже
Люди стоят в очереди на избирательный участок в Париже - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Виктория Буданова
Люди стоят в очереди на избирательный участок в Париже
Читать ria.ru в
КАИР, 11 апр - РИА Новости. Результаты выборов во Франции свидетельствуют о крахе традиционных французских партий, социалистов и республиканцев, об этом РИА Новости рассказал алжирский эксперт Фатих Титуш.
По словам политика и активиста Титуша, анализ результатов первого тура президентских выборов во Франции заставляет "констатировать факт перекраивания политического ландшафта в стране, которое началось еще в 2017 году".
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"Подтвердился полный крах традиционных, классических партий, левой социалистической партии и республиканской партии", - сказал эксперт.
По словам Фатиха Титуша, нынешняя президентская кампания принесла Марин Ле Пен больше голосов, чем в 2017 году, "но она по-прежнему является крайне правым кандидатом".
"Ее шансы на пост президента минимальны, особенно после ясности, которую внес Меланшона, потребовав от своих сторонников не давать за нее ни одного голоса", - считает французский эксперт.
В воскресенье состоялся первый тур президентских выборов во Франции. Во второй тур прошли действующий президент Эммануэль Макрон и лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. По итогам подсчета 100% голосов, Макрон набирает 27,84%, Ле Пен - 23,15%. Второй тур пройдет 24 апреля.
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В миреВыборы президента Франции — 2022ФранцияМарин Ле ПенЭммануэль Макрон
 
 
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