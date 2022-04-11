https://ria.ru/20220411/vybory-1783006206.html

Эксперт: итоги выборов во Франции говорят о крахе традиционных партий

Эксперт: итоги выборов во Франции говорят о крахе традиционных партий - РИА Новости, 11.04.2022

Эксперт: итоги выборов во Франции говорят о крахе традиционных партий

Результаты выборов во Франции свидетельствуют о крахе традиционных французских партий, социалистов и республиканцев, об этом РИА Новости рассказал алжирский... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T22:57

2022-04-11T22:57

2022-04-11T22:58

в мире

выборы президента франции — 2022

франция

марин ле пен

эммануэль макрон

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КАИР, 11 апр - РИА Новости. Результаты выборов во Франции свидетельствуют о крахе традиционных французских партий, социалистов и республиканцев, об этом РИА Новости рассказал алжирский эксперт Фатих Титуш.По словам политика и активиста Титуша, анализ результатов первого тура президентских выборов во Франции заставляет "констатировать факт перекраивания политического ландшафта в стране, которое началось еще в 2017 году"."Подтвердился полный крах традиционных, классических партий, левой социалистической партии и республиканской партии", - сказал эксперт.По словам Фатиха Титуша, нынешняя президентская кампания принесла Марин Ле Пен больше голосов, чем в 2017 году, "но она по-прежнему является крайне правым кандидатом"."Ее шансы на пост президента минимальны, особенно после ясности, которую внес Меланшона, потребовав от своих сторонников не давать за нее ни одного голоса", - считает французский эксперт.В воскресенье состоялся первый тур президентских выборов во Франции. Во второй тур прошли действующий президент Эммануэль Макрон и лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. По итогам подсчета 100% голосов, Макрон набирает 27,84%, Ле Пен - 23,15%. Второй тур пройдет 24 апреля.

https://ria.ru/20220409/frantsiya-1782603013.html

https://ria.ru/20220410/france-1782529979.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, выборы президента франции — 2022, франция, марин ле пен, эммануэль макрон