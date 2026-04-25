Макрон оценил ситуацию в сфере энергетики

ПАРИЖ, 25 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в субботу, что ситуация с возможным дефицитом энергии в стране из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке "на данном этапе" находится под контролем властей.

Газета Parisien писала ранее со ссылкой на мнение генерального директора французской топливной компании TotalEnergies Патрика Пуянне , что Франция может столкнуться с дефицитом энергии в случае, если ситуация с конфликтом на Ближнем Востоке не изменится в течение следующих двух-трех месяцев.

« Кириакосом Мицотакисом в "Я считаю, что могу сказать вам, что ситуация (в секторе энергетики – ред.) на данном этапе находится под контролем. В нынешних условиях мы не предвидим какого-либо дефицита", - заявил Макрон в ходе совместной пресс-конференции с премьером Греции Афинах , отвечая на вопрос, как он относится к словам Пуянне. Трансляцию пресс-конференции вел Елисейский дворец.

По словам французского лидера, страна не сталкивается с худшим сценарием в вопросах энергетики, который фактически обрисовал гендиректор TotalEnergies, и что этот сценарий не является наиболее вероятным для страны. Разговоры о возможном дефиците президент Франции назвал "политическими спекуляциями", добавив, что зачастую дефицит создается не из-за каких-либо объективных причин, а из-за паники и необдуманных решений на фоне напряженной ситуации в геополитике.

Помимо этого, Макрон заявил, что Париж сосредотачивает свои силы на возобновлении судоходства в Ормузском проливе "как можно скорее". По его мнению, целями Франции в течение последних дней было убедить стороны конфликта на Ближнем Востоке вернуться к переговорному процессу и завершить его, стабилизировать ситуацию в регионе и достичь возобновления судоходства в проливе.

"Наша работа сосредоточена скорее на том, чтобы в течение ближайших дней и недель мы смогли бы достичь полного возобновления судоходства в Ормузском проливе в соответствии с нормами международного права, принципами свободы судоходства и без пошлин", - добавил французский лидер.