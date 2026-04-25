Дмитриев назвал условие, при котором страны будут сотрудничать
04:10 25.04.2026
Дмитриев назвал условие, при котором страны будут сотрудничать

Дмитриев: страны будут сотрудничать, как только мир победит вирус глобализма

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что страны мира будут сотрудничать друг с другом, когда они победят «вирус глобализма».
  • Дмитриев так прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что США, Россия и Китай якобы объединились для противостояния Европе.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что страны мира будут сотрудничать друг с другом, когда они победят "вирус глобализма".
Так глава РФПИ прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что США, Россия и Китай якобы объединились для противостояния Европе.
"Представьте Россию, США, КНР, ЕС, Индию и другие страны, которые работают вместе, как только мир победит вирус глобализма", - написал Дмитриев в своем аккаунте в соцсети X.
