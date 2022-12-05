https://ria.ru/20221205/makron-1836302882.html
Макрон назвал единственный способ решения конфликта на Украине
Макрон назвал единственный способ решения конфликта на Украине - РИА Новости, 05.12.2022
Макрон назвал единственный способ решения конфликта на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает прямой контакт со своим российским коллегой Владимиром Путиным и считает переговоры единственным... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T04:27
2022-12-05T04:27
2022-12-05T05:23
специальная военная операция на украине
в мире
эммануэль макрон
владимир путин
украина
франция
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает прямой контакт со своим российским коллегой Владимиром Путиным и считает переговоры единственным способом найти решение в ситуации вокруг Украины."Я всегда поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом Путиным, потому что считаю, что лучший способ возобновить взаимодействие - сохранить этот прямой канал", - сказал Макрон в интервью американскому телеканалу CBS News.Отвечая на вопрос о разрешении нынешней ситуации, французский президент отметил, что это "должны решать украинцы". "Единственный способ найти решение - это переговоры. Я не вижу военного варианта", - сказал Макрон.Президент Франции также выразил мнение, что российский лидер считает, что Запад стремится к "уничтожению России"."Не думаю, что мы к этому стремимся. Мы, французы, никогда к этому не стремились. Более того, у нас очень тесные связи с культурной и исторической точек зрения. И мы всегда уважали российский народ", - отметил Макрон.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20221204/ukraina-1836225779.html
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в мире, эммануэль макрон, владимир путин, украина, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Украина, Франция
04:27 05.12.2022 (обновлено: 05:23 05.12.2022)
Макрон назвал единственный способ решения конфликта на Украине
Президент Франции Макрон заявил, что поддерживает прямые контакты с Путиным
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает прямой контакт со своим российским коллегой Владимиром Путиным и считает переговоры единственным способом найти решение в ситуации вокруг Украины.
"Я всегда поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом Путиным, потому что считаю, что лучший способ возобновить взаимодействие - сохранить этот прямой канал", - сказал Макрон в интервью американскому телеканалу CBS News.
Отвечая на вопрос о разрешении нынешней ситуации, французский президент отметил, что это "должны решать украинцы". "Единственный способ найти решение - это переговоры. Я не вижу военного варианта", - сказал Макрон.
Президент Франции также выразил мнение, что российский лидер считает, что Запад стремится к "уничтожению России".
"Не думаю, что мы к этому стремимся. Мы, французы, никогда к этому не стремились. Более того, у нас очень тесные связи с культурной и исторической точек зрения. И мы всегда уважали российский народ", - отметил Макрон.
Россия
начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".