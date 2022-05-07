https://ria.ru/20220507/makron-1787383880.html

Макрон пообещал сделать Францию более независимой

Макрон пообещал сделать Францию более независимой - РИА Новости, 07.05.2022

Макрон пообещал сделать Францию более независимой

Переизбранный на второй срок президент Франции Эммануэль Макрон в своем первом выступлении после инаугурации пообещал неустанно действовать, чтобы Франция стала РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T13:36

2022-05-07T13:36

2022-05-07T13:50

в мире

франция

эммануэль макрон

выборы президента франции — 2022

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ПАРИЖ, 7 мая - РИА Новости. Переизбранный на второй срок президент Франции Эммануэль Макрон в своем первом выступлении после инаугурации пообещал неустанно действовать, чтобы Франция стала более независимой нацией, и дать "французский и европейский ответ на вызовы нашего века".Макрон в субботу официально снова вступил в должность главы государства на пять лет. Церемония инаугурации проходила в Елисейском дворце. На нее были приглашены около 450 человек, среди них – экс-президенты Франсуа Олланд и Николя Саркози. Это первый раз в истории Пятой Республики, когда сразу два бывших главы государства присутствуют на торжестве. Также в числе гостей – члены действующего правительства, видные политики, руководители основных государственных институтов, мэры городов, французские лауреаты Нобелевской премии и другие.По словам Макрона, "осознание серьезности переживаемых времен сопровождает" его, начиная с событий в Европе и заканчивая пандемией и экологической чрезвычайной ситуацией. "Редко наш мир и наша страна сталкивались с таким сочетанием вызовов... Народ Франции выбрал четкий проект будущего, республиканский и европейский проект, проект независимости в дестабилизированном мире, проект научного, социального и экологического прогресса", - сказал Макрон, выступая с первой речью в качестве переизбранного президента.Макрон поблагодарил своих предшественников - Олланда и Саркози, которые присутствовали на церемонии инаугурации."Французский народ не продлил президентский мандат, который начался 14 мая 2017 году. Это новый народ, который доверил новый президентский мандат новому президенту... Необходимо будет неустанно действовать, чтобы стать более независимой нацией, чтобы жить лучше и выстроить наш французский и европейский ответ на вызовы нашего века", - заявил новый глава государства.Во Франции 24 апреля состоялся второй тур президентских выборов. За должность главы государства боролись действующий президент Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Согласно окончательным данным Конституционного совета Франции, Макрон получил 58,55% голосов, Ле Пен - 41,45%.

https://ria.ru/20220505/makron-1787058120.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, франция, эммануэль макрон, выборы президента франции — 2022