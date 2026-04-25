"Тебя ненавидят". На Западе обозлились на Макрона после слов о Путине

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Европейцам, считающим, что их все ненавидят, стоит поискать причину в себе самих, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в ответ на слова президента Франции Эммануэля Макрона о противниках Европы.

"Когда тебя ненавидят все великие державы, возможно, пришло время сменить свое самоубийственное высокомерие на самоанализ", — написал он в соцсети X

Вместе с тем, по словам французского лидера, хотя глава Белого дома и относится к противникам Европы, он по-прежнему является "союзником", даже если не всегда надежен или предсказуем.

Владимир Путин ранее объяснял, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".