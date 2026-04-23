Макрон заявил об "очень сильном сигнале" для России

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Европа послала России мощный сигнал, одобрив кредит Украине и введя новый пакет санкций против Москвы, утверждает президент Франции Эммануэль Макрон.
Французский лидер также добавил, что Европа якобы "держит свое слово" и "будет стоять твердо" в вопросе урегулирования на Украине.
Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС официально принял 20-й пакет санкций против России и кредит Украине в размере 90 миллиардов евро.
В Кремле не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций.