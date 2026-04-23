14:17 23.04.2026 (обновлено: 15:09 23.04.2026)
Финское правительство предложило разрешить ввоз и хранение ядерного оружия

Финский военнослужащий. Архивное фото
  • Финское правительство предложило разрешить ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия в "ситуациях, связанных с обороной".
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Финское правительство предложило разрешить ввоз ядерного оружия в "ситуациях, связанных с обороной".
"Правительство представило предложение о внесении поправок в закон "Об атомной энергии" и Уголовный кодекс", — заявили в Минобороны страны.
Там утверждают, что Финляндия будет ввозить, транспортировать, доставлять и хранить ядерное оружие в рамках национальной защиты и сотрудничества с НАТО.
Впервые с этой инициативой выступил глава военного ведомства страны Антти Хяккянен. На минувшей неделе власти в Хельсинки опубликовали доклад, в котором заверили, что республика не будет размещать у себя ОМУ в мирное время и не станет ядерной державой.
Тем не менее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил: развертывание такого оружия в Финляндии станет угрозой для России и Москва примет ответные меры.
В последнее время европейские страны усилили риторику в этой области. Так, в начале марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках новой доктрины страна увеличит число боеголовок, а союзники смогут участвовать в совместных учениях. Среди последних, как сообщается, Британия, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.
