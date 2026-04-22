В Совфеде оценили возможное размещение ядерного оружия у границ России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев считает, что в случае возможного размещения европейцами ядерного оружия у границ России, стране придётся принимать адекватные меры.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения о планах Франции и Польши провести ядерные учения подтверждают устремление Европы к дальнейшей милитаризации и нуклеаризации.
- Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Россия в своей стратегии развития сил ядерного сдерживания учтёт угрозы, связанные с бесконтрольным наращиванием ядерного потенциала НАТО, а также планами Британии и Франции в ядерной сфере.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В случае возможного размещения европейцами ядерного оружия у российских границ, РФ придётся принимать адекватные меры, считает первый замглавы оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС Виктор Бондарев.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что рабочие группы Франции и Польши встретятся в ближайшие недели для конкретизации форм сотрудничества в области ядерного сдерживания. Среди тем, которые стороны рассмотрят, он назвал обмен информацией, совместные учения и, вероятно, развертывание сил. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения о планах Франции и Польши провести ядерные учения подтверждают устремление Европы к дальнейшей милитаризации и нуклеаризации.
"Россия никогда не размещала своё ядерное оружие на территориях стран, граничащих с НАТО – только на собственной территории. Но при таком развитии событий нам придётся принимать адекватные меры", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
По словам законодателя, именно Запад своими действиями подталкивает мир к опасной черте. "Никто в России не собирается и не собирался ни на кого нападать первым. Но мы видим, что "неизбежность драки", о которой говорил президент России Владимир Путин, приближается именно стараниями Брюсселя, Парижа, Варшавы и Вашингтона", - подчеркнул он.
Бондарев также напомнил "партнёрам" в Европе, что Россия, в отличие от них, действительно обладает ядерным арсеналом, который гарантированно обеспечит нашу безопасность. "Пусть не тешат себя иллюзиями. Любые попытки приблизить к нашим границам ядерное оружие НАТО будут отслеживаться, и в случае прямой угрозы последует ответ, который станет последним для тех, кто его инициировал. Отрезвляющим и необратимым", - написал законодатель.
А пока что все эти "учения" и "обмен информацией" – "лишь жалкая попытка прикрыть провалы на украинском фронте и отвлечь внимание европейцев от собственных экономических и миграционных проблем", полагает он.
"Россия своего ядерного статуса не стесняется… И советую Европе не проверять на прочность наше терпение", - заключил Бондарев.
Россия в своей стратегии развития сил ядерного сдерживания учтет угрозы, связанные с бесконтрольным наращиванием ядерного потенциала НАТО, а также планами Британии и Франции в ядерной сфере, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
США выпускают больше ЯО, чем когда-либо со времен холодной войны
15 апреля, 22:38