СМИ: в ЕС не готовы давать Украине поблажки для ускоренного вступления в ЕС - РИА Новости, 24.04.2026
11:23 24.04.2026 (обновлено: 11:27 24.04.2026)
Monde: в ЕС не готовы давать Украине поблажки для ускорения вступления в ЕС

Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейские лидеры не готовы предоставлять Украине поблажки для облегчения и ускорения ее вступления в ЕС из-за отсутствия единогласной поддержки, пишет Monde.
  • Среди причин — продолжающийся вооруженный конфликт, мощный сельскохозяйственный сектор, размеры армии и ВПК, а также проблема коррупции.
ПАРИЖ, 24 апр — РИА Новости. Лидеры европейских государств не готовы предоставлять Украине поблажки для облегчения и ускорения процесса ее вступления в Евросоюз на фоне отсутствия единогласной поддержки членства Киева в ЕС, сообщает газета Monde.
В четверг главы государств ЕС собрались на двухдневный неформальный саммит на Кипре в Никосии и Айя-Напе. Владимир Зеленский, также приехавший на саммит, в совместном заявлении с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Антониу Коштой потребовал немедленно открыть переговорные группы по вступлению Киева в ЕС.
"Никаких лазеек (для ускорения процесса вступления в ЕС – ред.) нет", - приводит издание слова премьер-министра Люксембурга Люка Фридена.
Премьер Бельгии Барт де Вевер в этом ключе напомнил о том, что вступление в ЕС является поэтапным процессом, который включает в себя открытие переговорных групп, проведение необходимых реформ внутри страны-кандидата, а также оценку прогресса внедрения этих реформ.
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович выразил сомнение в реалистичности сценария, при котором Киев вступит в ЕС 1 января 2027 года, говорится в сообщении Monde.
Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к ЕК с просьбой предоставить Киеву в ближайшие недели "точный график" принятия мер для вступления Украины в ЕС, однако он сам на данный момент "не готов идти дальше", сообщает газета.
Среди причин, из-за которых членство Киева в ЕС не получило единогласной поддержки внутри самого Евросоюза, отмечены в том числе продолжающийся вооруженный конфликт, мощный сельскохозяйственный сектор, размеры армии и ВПК, а также проблема коррупции на Украине. Согласно сообщению Monde, в течение последних нескольких месяцев в ЕС прорабатывали различные сценарии приближения Украины к ЕС без полноценного членства в организации, однако подходящее решение пока не было найдено.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в интеграционное объединение, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим: с целью поддержать эти государства в их противостоянии с Россией. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
