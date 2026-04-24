СМИ: в ЕС не готовы давать Украине поблажки для ускоренного вступления в ЕС

ПАРИЖ, 24 апр — РИА Новости. Лидеры европейских государств не готовы предоставлять Украине поблажки для облегчения и ускорения процесса ее вступления в Евросоюз на фоне отсутствия единогласной поддержки членства Киева в ЕС, сообщает газета Monde.

Среди причин, из-за которых членство Киева в ЕС не получило единогласной поддержки внутри самого Евросоюза, отмечены в том числе продолжающийся вооруженный конфликт, мощный сельскохозяйственный сектор, размеры армии и ВПК, а также проблема коррупции на Украине. Согласно сообщению Monde, в течение последних нескольких месяцев в ЕС прорабатывали различные сценарии приближения Украины к ЕС без полноценного членства в организации, однако подходящее решение пока не было найдено.