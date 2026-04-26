Жена Макрона пожаловалась на появившиеся приступы пессимизма

ПАРИЖ, 26 апр — РИА Новости. Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит утверждает, что, будучи первой леди республики, она столкнулась с приступами пессимизма, которых раньше с ней не случалось.

"Иногда мне трудно разглядеть синее небо… У меня бывают моменты пессимизма, которых раньше не было… Раньше у меня была нормальная жизнь, дети, работа, взлеты и падения, как у всех. А эти десять лет пролетели так быстро… Иногда мне бывает грустнее, чем когда-либо", — приводит слова супруги французского лидера газета Tribune

"Я видела тьму мира, глупость, злобу", — утверждает она.

При этом, по словам близких Брижит, она продолжает вести активный образ жизни. Как уточняет газета, в ее расписании присутствуют ежедневные занятия в тренажерном зале и часовые прогулки, а также поездки на велосипеде по выходным.

Ранее первая леди Франции оказалась в центре скандала после появления теорий о том, что она якобы была мужчиной при рождении.

По данным газеты, экс-глава администрации Брижит Пьер-Оливье Коста, а также его заместитель Тристан Броме, который на данный момент возглавляет офис первой леди, еще в 2019 году впервые прочли в социальных сетях "невероятные обвинения", согласно которым супруга французского лидера якобы родилась мужчиной и носила имя Жан-Мишель.

"Мы посчитали это настолько глупым, что сначала не стали ей говорить", — приводит газета слова Коста.

Как утверждает Коста, впоследствии администрация первой леди Франции установила, что появление подобных обвинений якобы было организованной кампанией.

В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, называющая себя независимой журналисткой Наташа Рей в ролике на платформе YouTube заявила, что уже несколько лет занималась расследованием в отношении первой леди.

Она утверждала, что школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле якобы родилась мужчиной по имени Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США

В сентябре 2024 года суд Парижа приговорил Рей, а также Амандин Руа (настоящее имя — Дельфин Жегусс), на чьем канале в YouTube выступила Рей, к штрафам в размере 13,5 тысячи евро за клевету.