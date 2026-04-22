Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде назвали слова ЕС о ядерной угрозе от России лживыми и опасными
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:02 22.04.2026 (обновлено: 16:56 22.04.2026)
В Совфеде назвали слова ЕС о ядерной угрозе от России лживыми и опасными

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев назвал заявления европейских политиков о якобы ядерной угрозе от России лживыми и опасными.
  • Бондарев подчеркнул, что действия России "были, есть и будут исключительно ответными.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Заявления европейских политиков о якобы ядерной угрозе от России настолько же лживы, насколько и опасны, действия РФ всегда исключительно ответные, заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС Виктор Бондарев, комментируя статью в издании Politico о том, что Европа начинает готовиться к ядерной войне из-за угрозы со стороны России.
При этом Москва ранее неоднократно заявляла, что не собирается нападать на страны НАТО.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
В Кремле обратили внимание на заявление Франции и Польши о ядерных учениях
21 апреля, 12:34
"Очередная порция истерики от западных СМИ и политиков – на этот раз с ядерным акцентом – не вызывает ничего, кроме брезгливости и холодной усмешки... Это настолько же лживо, насколько и опасно", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Бондарев подчеркнул, что действия России "были, есть и будут исключительно ответными".
По словам сенатора, НАТО десятилетиями приближалась к границам РФ. "Именно они накачивают киевский режим оружием, способным бить вглубь российской территории. И если сегодня Франция и Польша обсуждают совместные учения с элементами ядерного сдерживания – это прямая провокация, а не "реакция на угрозу", - отметил он.
Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что министры обороны стран НАТО на специальной встрече, в частности, обсудят программы размещения ядерного оружия США и Франции в других странах. Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь заявил о встрече рабочих групп Франции и Польши в ближайшие недели для конкретизации форм сотрудничества в области ядерного сдерживания.
"Господин Макрон вдруг вспомнил про "ядерное партнёрство" с союзниками по НАТО, предлагая размещать французскую авиацию с ядерным оружием на борту – в Польше, Германии, Греции, Нидерландах, Бельгии, Дании и Швеции. О чём это говорит? О том, что ядерное оружие Запада вплотную пододвигается к нашим рубежам. И после этого нас пытаются обвинить в эскалации? Это лицемерие, достойное гроссмейстеров лжи", - добавил Бондарев.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Россия учтет угрозы НАТО, Британии и Франции в ядерной сфере
Вчера, 03:16
 
В миреРоссияФранцияВиктор БондаревЭммануэль МакронПольшаСовет Федерации РФЕвросоюзНАТОВладислав Косиняк-Камыш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала