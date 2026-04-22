В Совфеде назвали слова ЕС о ядерной угрозе от России лживыми и опасными

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Заявления европейских политиков о якобы ядерной угрозе от России настолько же лживы, насколько и опасны, действия РФ всегда исключительно ответные, заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС Виктор Бондарев, комментируя статью в издании Politico о том, что Европа начинает готовиться к ядерной войне из-за угрозы со стороны России.
"Очередная порция истерики от западных СМИ и политиков – на этот раз с ядерным акцентом – не вызывает ничего, кроме брезгливости и холодной усмешки... Это настолько же лживо, насколько и опасно", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
По словам сенатора, НАТО десятилетиями приближалась к границам РФ. "Именно они накачивают киевский режим оружием, способным бить вглубь российской территории. И если сегодня Франция и Польша обсуждают совместные учения с элементами ядерного сдерживания – это прямая провокация, а не "реакция на угрозу", - отметил он.
Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что министры обороны стран НАТО на специальной встрече, в частности, обсудят программы размещения ядерного оружия США и Франции в других странах. Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь заявил о встрече рабочих групп Франции и Польши в ближайшие недели для конкретизации форм сотрудничества в области ядерного сдерживания.
"Господин Макрон вдруг вспомнил про "ядерное партнёрство" с союзниками по НАТО, предлагая размещать французскую авиацию с ядерным оружием на борту – в Польше, Германии, Греции, Нидерландах, Бельгии, Дании и Швеции. О чём это говорит? О том, что ядерное оружие Запада вплотную пододвигается к нашим рубежам. И после этого нас пытаются обвинить в эскалации? Это лицемерие, достойное гроссмейстеров лжи", - добавил Бондарев.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.