https://ria.ru/20220303/kandidatura-1776378155.html

Макрон выдвинул свою кандидатуру на второй президентский срок

Макрон выдвинул свою кандидатуру на второй президентский срок - РИА Новости, 03.03.2022

Макрон выдвинул свою кандидатуру на второй президентский срок

Президент Франции Эммануэль Макрон в открытом письме к французам официально заявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах, которые состоятся в... РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T22:13

2022-03-03T22:13

2022-03-03T22:22

в мире

франция

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 3 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в открытом письме к французам официально заявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах, которые состоятся в апреле.Первый тур выборов президента Франции пройдет 10 апреля, второй намечен на 24 апреля. До 4 марта кандидаты должны предоставить в Конституционный совет страны как минимум 500 подписей избранных должностных лиц в свою поддержку. 7 марта Конституционный совет установит окончательный список кандидатов на выборах.О своем желании баллотироваться на президентский пост ранее заявили целый ряд политиков, в числе которых лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, кандидат от правоцентриской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, приверженец крайне правых взглядов Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо, национальный секретарь коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго от партии "Социалисты".

https://ria.ru/20220303/dialog-1776283675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, франция, эммануэль макрон