Во Франции заявили, что Макрон душит страну своей политикой

ПАРИЖ, 22 апр - РИА Новости. Неграмотная политика президента Франции Эммануэля Макрона в отношении государственных финансов приводит к удушению страны, заявил в среду председатель сената (верхней палаты французского парламента) Жерар Ларше.
"Сегодня мы расплачиваемся за бездействие на протяжении последних 10 лет. Мы расплачиваемся за подход "делать любой ценой". Мы расплачиваемся за все обязательства, в рамках которых государственные расходы не были сокращены. Мы не реформировали государство. Простите, но это в некотором смысле итог двух пятилеток Эммануэля Макрона… Они в любом случае оставляют Францию в состоянии гипоксии… с нехваткой кислорода", - сказал он в эфире телеканала BFMTV.
Ларше добавил, что страна находится в тяжелой финансовой ситуации, учитывая чрезвычайно высокий уровень задолженности.
По его словам, власти распорядились сократить расходы на 6 миллиардов евро, прежде чем принять меры по поддержке отраслей, наиболее затронутых конфликтом на Ближнем Востоке.
Председатель сената также отметил, что из-за огромного госдолга у Франции нет средств для смягчения последствий кризисов.