Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:47 22.04.2026
Во Франции заявили, что Макрон душит страну своей политикой

Ларше: Макрон душит Францию своей бюджетной политикой

Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель сената Франции Жерар Ларше заявил, что политика президента Макрона в отношении государственных финансов приводит к удушению страны.
  • Ларше отметил, что Франция находится в тяжелой финансовой ситуации из-за высокого уровня задолженности.
  • Из-за огромного госдолга у Франции нет средств для смягчения последствий кризисов, заявил председатель сената.
ПАРИЖ, 22 апр - РИА Новости. Неграмотная политика президента Франции Эммануэля Макрона в отношении государственных финансов приводит к удушению страны, заявил в среду председатель сената (верхней палаты французского парламента) Жерар Ларше.
"Сегодня мы расплачиваемся за бездействие на протяжении последних 10 лет. Мы расплачиваемся за подход "делать любой ценой". Мы расплачиваемся за все обязательства, в рамках которых государственные расходы не были сокращены. Мы не реформировали государство. Простите, но это в некотором смысле итог двух пятилеток Эммануэля Макрона… Они в любом случае оставляют Францию в состоянии гипоксии… с нехваткой кислорода", - сказал он в эфире телеканала BFMTV.
Ларше добавил, что страна находится в тяжелой финансовой ситуации, учитывая чрезвычайно высокий уровень задолженности.
По его словам, власти распорядились сократить расходы на 6 миллиардов евро, прежде чем принять меры по поддержке отраслей, наиболее затронутых конфликтом на Ближнем Востоке.
Председатель сената также отметил, что из-за огромного госдолга у Франции нет средств для смягчения последствий кризисов.
В миреБлижний ВостокЭммануэль МакронФранцияЖерар Ларше
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала