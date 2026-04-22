Россия учтет угрозы НАТО, Британии и Франции в ядерной сфере

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Россия в своей стратегии развития сил ядерного сдерживания учтет угрозы, связанные с бесконтрольным наращиванием ядерного потенциала НАТО, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко.

« "Все возникающие в связи с этим потенциальные угрозы для нашей страны будут учитываться в рамках стратегии развития российских сил ядерного сдерживания", — сказал он.

По словам дипломата, бесконтрольное наращивание ядерного потенциала стран НАТО потребует со стороны Москвы тщательного учета в собственном военном строительстве и планировании.

Грушко отметил, что недавние заявления Британии и Франции о ядерных арсеналах также вынашиваются на фоне масштабной милитаризации Европы.а также планами Британии и Франции в ядерной сфере.

« "Вполне очевидно и то, кому адресована ядерная риторика Парижа и против кого направлены его практические действия в этой сфере", — заключил замглавы МИД.