https://ria.ru/20221203/vooruzhenie-1836100324.html

Макрон пообещал поставить Украине дополнительное вооружение

Макрон пообещал поставить Украине дополнительное вооружение - РИА Новости, 03.12.2022

Макрон пообещал поставить Украине дополнительное вооружение

Франция намерена поставить Украине дополнительное вооружение, заявил французский президент Эммануэль Макрон. РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T15:44

2022-12-03T15:44

2022-12-03T16:26

специальная военная операция на украине

в мире

франция

украина

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 3 дек - РИА Новости. Франция намерена поставить Украине дополнительное вооружение, заявил французский президент Эммануэль Макрон.В то же время, как отметил французский лидер, в вопросах поставки оружия Киеву у Франции есть определенные "красные линии", которые они никогда не перейдёт."Никогда мы не будем ослаблять собственный военный потенциал, потенциал нашей армии защищать национальную территорию, потенциал наших солдат. Никогда. Второе ограничение - мы никогда не будем поставлять такое оружие Украине, которое может поставить нас в ситуацию вовлеченности в конфликт и нападения на Россию на ее территории", - заверил Макрон.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221201/oruzhie-1835677523.html

франция

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, украина, эммануэль макрон