15:44 03.12.2022 (обновлено: 16:26 03.12.2022)
Макрон пообещал поставить Украине дополнительное вооружение
Макрон: Франция намерена поставить Украине дополнительное вооружение
© Sputnik / Раду Прока
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 3 дек - РИА Новости. Франция намерена поставить Украине дополнительное вооружение, заявил французский президент Эммануэль Макрон.
"Мы будем поставлять Украине дополнительное вооружение. Как? Наши производители будут производить вооружения как можно быстрее… иногда мы возвращаем вооружения, направленные странам, которые в нем не нуждаются, а также мы проводим совместные с другими странами программы", - сказал Макрон в интервью телеканалу TF1, отвечая на вопрос, планирует ли Франция продолжать поставки вооружений на Украину.
В то же время, как отметил французский лидер, в вопросах поставки оружия Киеву у Франции есть определенные "красные линии", которые они никогда не перейдёт.
"Никогда мы не будем ослаблять собственный военный потенциал, потенциал нашей армии защищать национальную территорию, потенциал наших солдат. Никогда. Второе ограничение - мы никогда не будем поставлять такое оружие Украине, которое может поставить нас в ситуацию вовлеченности в конфликт и нападения на Россию на ее территории", - заверил Макрон.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.