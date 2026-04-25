Макрон сделал дерзкое заявление о Трампе и Путине - РИА Новости, 25.04.2026
01:13 25.04.2026
Макрон сделал дерзкое заявление о Трампе и Путине

Макрон назвал Путина, Трампа и Си Цзиньпина противниками Европы

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Франции Эммануэль Макрон назвал российского лидера Владимира Путина, его американского коллегу Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина противниками Европы.
  • Макрон подчеркнул, что Европа не полагается исключительно на НАТО и европейское измерение также играет важную роль.
  • Макрон отметил, что Трамп хоть и относится к противникам Европы, по-прежнему является "союзником", даже если не всегда надежен или предсказуем.
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Лидер Франции Эммануэль Макрон назвал президента России Владимира Путина, его американского коллегу Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина противниками Европы, его слова передает телеканал France 24.
"Нельзя недооценивать уникальный момент, когда американский президент, российский лидер и председатель КНР яростно противостоят европейцам", — заявил он в ходе визита в Грецию.
Вместе с тем, по словам Макрона, хотя Трамп и относится к противникам Европы, он по-прежнему является "союзником", даже если не всегда надежен или предсказуем.
"Это политическое послание: мы не полагаемся исключительно на НАТО, но европейское измерение также играет важную роль", — подчеркнул он.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на государства НАТО, в этом нет никакого смысла.
Путин констатировал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Президент США Дональд Трамп в интервью изданию Telegraph 1 апреля заявил, что всерьез рассматривает выход США из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана. Он сказал, что всегда считал НАТО "бумажным тигром", и отметил, что России также было об этом известно.
