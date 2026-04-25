Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Франции Эммануэль Макрон назвал российского лидера Владимира Путина, его американского коллегу Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина противниками Европы.
- Макрон подчеркнул, что Европа не полагается исключительно на НАТО и европейское измерение также играет важную роль.
- Макрон отметил, что Трамп хоть и относится к противникам Европы, по-прежнему является "союзником", даже если не всегда надежен или предсказуем.
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Лидер Франции Эммануэль Макрон назвал президента России Владимира Путина, его американского коллегу Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина противниками Европы, его слова передает телеканал France 24.
"Это политическое послание: мы не полагаемся исключительно на НАТО, но европейское измерение также играет важную роль", — подчеркнул он.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на государства НАТО, в этом нет никакого смысла.
Путин констатировал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".