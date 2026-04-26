Россия озабочена новым взглядом Запада на роль и место ЯО, заявили в МИД - РИА Новости, 26.04.2026
03:14 26.04.2026 (обновлено: 03:15 26.04.2026)
Россия озабочена новым взглядом Запада на роль и место ЯО, заявили в МИД

МИД: Россия озабочена новым взглядом Запада на роль и место ядерного оружия

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия озабочена тем новым взглядом, которого стали придерживаться страны "коллективного Запада" в вопросе роли и места ядерного оружия в мире, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.
  • По его словам, в странах Запада все чаще обсуждают возможность размещения ядерного оружия на территории неядерных государств и схемы совместных ядерных миссий НАТО.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия озабочена тем новым взглядом, которого стали придерживаться страны "коллективного Запада" в вопросе роли и места ядерного оружия в мире, заявил в интервью РИА Новости глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.
Одиннадцатая конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) пройдет в Нью-Йорке с 27 апреля по 22 мая.
"В настоящее время целый ряд моментов вызывает у нас в контексте ДНЯО серьезную озабоченность. Речь, прежде всего, идет о тенденции, которая уже в скором времени может принять лавинообразный характер, а именно о повальном декларировании целым рядом государств – в основном из лагеря "коллективного Запада" – так сказать, нового взгляда на роль и место ядерного оружия", - сказал Белоусов.
По его словам, в странах Запада все чаще говорят о возможности размещения на территории неядерных государств ядерного оружия, а также о схемах совместных ядерных миссий НАТО.
На прошлой неделе минобороны Финляндии сообщило, что финское правительство внесло в парламент предложение о разрешении ввоза, транспортировки, доставки и хранения ядерного оружия в связанных с обороной ситуациях.
Кроме того, в марте президент Эммануэль Макрон объявил о том, что Франция ужесточает свою политику ядерного сдерживания Франции и распорядился увеличить количество ядерного оружия. По его словам, Франция также должна рассмотреть возможность расширения своей ядерной стратегии на всю Европу.
Дания уже заключила с Францией соглашение о стратегическом ядерном сдерживании, которое призвано дополнить механизмы сдерживания НАТО. Польша тоже ведет переговоры с Францией о присоединении к этой инициативе.
