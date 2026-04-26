Россия озабочена новым взглядом Запада на роль и место ЯО, заявили в МИД

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия озабочена тем новым взглядом, которого стали придерживаться страны "коллективного Запада" в вопросе роли и места ядерного оружия в мире, заявил в интервью РИА Новости глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.

"В настоящее время целый ряд моментов вызывает у нас в контексте ДНЯО серьезную озабоченность. Речь, прежде всего, идет о тенденции, которая уже в скором времени может принять лавинообразный характер, а именно о повальном декларировании целым рядом государств – в основном из лагеря "коллективного Запада" – так сказать, нового взгляда на роль и место ядерного оружия", - сказал Белоусов.