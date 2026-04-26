Россия озабочена новым взглядом Запада на роль и место ЯО, заявили в МИД

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия озабочена тем новым взглядом, которого стали придерживаться страны "коллективного Запада" в вопросе роли и места ядерного оружия в мире, заявил в интервью РИА Новости глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.
Одиннадцатая конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) пройдет в Нью-Йорке с 27 апреля по 22 мая.
"В настоящее время целый ряд моментов вызывает у нас в контексте ДНЯО серьезную озабоченность. Речь, прежде всего, идет о тенденции, которая уже в скором времени может принять лавинообразный характер, а именно о повальном декларировании целым рядом государств – в основном из лагеря "коллективного Запада" – так сказать, нового взгляда на роль и место ядерного оружия", - сказал Белоусов.
По его словам, в странах Запада все чаще говорят о возможности размещения на территории неядерных государств ядерного оружия, а также о схемах совместных ядерных миссий НАТО.
На прошлой неделе минобороны Финляндии сообщило, что финское правительство внесло в парламент предложение о разрешении ввоза, транспортировки, доставки и хранения ядерного оружия в связанных с обороной ситуациях.
Кроме того, в марте президент Эммануэль Макрон объявил о том, что Франция ужесточает свою политику ядерного сдерживания Франции и распорядился увеличить количество ядерного оружия. По его словам, Франция также должна рассмотреть возможность расширения своей ядерной стратегии на всю Европу.