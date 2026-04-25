"Счет идет на месяцы". Европа решила справиться с Россией без НАТО

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости, Давид Нармания. Украины не будет в Североатлантическом альянсе. На этом настаивает Москва, с этим согласны Вашингтон и Брюссель, даже в Киеве, похоже, смирились. Но Запад все равно сохраняет курс на войну с Россией. О том, что задумали в Европе, — в материале РИА Новости.
За что воюют украинцы
"К 2030 году необходимо быть в состоянии сказать Владимиру Путину, что даже без американцев он не выиграет войну против Европы. У нас еще есть несколько лет, благодаря мужеству и крови украинцев, которые покупают для нас это время. Именно поэтому мы их так активно поддерживаем", — разоткровенничался глава бельгийского Генштаба Фредерик Вансина в интервью изданию Le Soir на прошлой неделе.
На Украине почему-то возмутились. Так, депутат Рады Даниил Гетманцев заявил, что европейские политики не вправе решать, сколько еще ВСУ должны воевать.
© REUTERS / BELGA PHOTO/NICOLAS MAETERLINCKФредерик Вансина
"Украина и украинские граждане — не ресурс. Не инструмент для решения чьих-то геополитических задач. Тем более — не живой щит, которым можно на время прикрываться", — сказал он.
Реакция неожиданная, ведь Зеленский уже четыре года твердит об Украине как "щите Европы". Эту формулировку он даже использовал в новогоднем видеообращении.
За что ЕС и платит. В феврале глава МИД Польши Радек Сикорский оценил расходы Старого Света на поддержку Киева в 200 миллиардов евро. На этой неделе одобрили кредит в 90 миллиардов.
Киевский режим активно переносит свой ВПК в Европу — недавно Минобороны России опубликовало список украинских компаний, занимающихся производством вооружений в странах Запада, а также фирм, которые поставляют оружие ВСУ.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкНовый украинский дрон "Жук", перехваченный российскими военными в харьковском приграничье
Новый украинский дрон "Жук", перехваченный российскими военными в харьковском приграничье
Помимо этого, в Киев уже поступают деньги по сугубо европейским оборонным программам. Например, в марте польские власти пообещали два миллиарда евро из средств, которые Варшава получила в рамках кредита ЕС на закупки вооружения SAFE (Security Action for Europe). Это первая часть плана Еврокомиссии "Готовность-2030", предусматривающего выделение 800 миллиардов на военные расходы.
Однако Киеву этого мало. Зеленский выдвинул идею нового военного блока, куда вошли бы страны ЕС, Великобритания, Украина, Турция и Норвегия.
"Без Украины и Турции у Европы не будет армии, сопоставимой с российской. С Украиной, Турцией, Норвегией и Великобританией вы будете контролировать безопасность на морях — и не одном море", — заявил глава режима.
Ядерный фактор
Но и без ВСУ Евросоюз сохраняет курс на милитаризацию, а антироссийские настроения продолжают усиливаться.
Европейские лидеры на фоне критики Дональда Трампа в адрес НАТО и угроз выйти из альянса задумываются о создании независимого от США ядерного зонтика.
Эммануэль Макрон заговорил об этом год назад. В июле 2025-го Париж и Берлин подписали Нортвудскую декларацию, в которой обозначили стремление координировать свои ядерные силы.
© REUTERS / Tom NicholsonПрезидент Франции Эммануэль Макрон на заседании Совета по национальной безопасности и обороне Франции
А на конференции по международной безопасности в Мюнхене канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил: "Я запустил переговоры с французским президентом о европейском ядерном сдерживании".
С Варшавой Париж намерен провести совместные ядерные учения уже в ближайшее время над северной частью Польши и Балтийским морем. Как пишет портал Wirtualna Polska, истребители Rafale, способные нести ядерные боеголовки, отработают удары по целям в России и Белоруссии.
При этом список стран, пересматривающих ограничения в сфере оружия массового поражения, расширяется. Например, в Финляндии правительство предложило внести поправки в законодательство, позволяющие ввозить в страну ядерное оружие в "ситуациях, связанных с обороной".
Стряхнуть пыль с дедовской формы
Не забывают европейцы и о конвенциональном оружии. В частности, на этой неделе Борис Писториус представил план по превращению бундесвера в сильнейшую армию на континенте.
По словам немецкого министра обороны, численность вооруженных сил должна вырасти с нынешних 185 тысяч до 260 тысяч солдат и офицеров. Резервистов — с 60 до 200 тысяч.
© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты бундесвера
Кроме того, предстоит структурное расширение бундесвера, намечена поставка в войска передовых систем вооружений. И с 2039-го немецкая армия сосредоточится на возможностях будущего.
Денег на это не жалеют. В прошлом году бундестаг разрешил правительству брать в долг практически любые суммы на бундесвер, гражданскую оборону и помощь Киеву. Общие расходы только на закупку вооружений — 377 миллиардов евро. Сумма внесена в план, предусматривающий приобретение 320 новых видов оружия и оборудования.
Небывалый уровень угрозы
Европейцы готовятся бороться с Россией и в киберпространстве. Глава Службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) Симоне Смит утверждает, что Москва уже сейчас якобы устраивает кибератаки против Амстердама.
"За 80 лет нашего существования мы не сталкивались с таким уровнем угрозы, как нынешний, когда национальная безопасность подвергается давлению со стольких сторон одновременно и в течение столь долгого времени", — сказала она.
По ее словам, Кремль готовится к длительному противостоянию с Западом и прямой конфликт с Россией вполне реален.
© AP Photo / Czarek SokolowskiПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск пошел еще дальше. В пятницу в интервью Financial Times он предупредил: до войны с Россией, возможно, остались не годы, а месяцы.
В свою очередь, в Москве отмечают, что Европа планирует компенсировать эрозию Североатлантического альянса созданием новой идентичности в сфере безопасности.
"Мы видим всплеск такого милитаризма в Европе, такой достаточной агрессивности в Европе в отношении России. Это прямое проявление военного строительства, которое имеет своей направленностью Российскую Федерацию. Возвращается полная конфронтация", — отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
В Москве постоянно подчеркивают: Россия не собирается нападать на европейские страны, однако политики в ЕС регулярно используют российскую угрозу, чтобы отвлечь население от внутренних проблем. Впрочем, сейчас это куда больше похоже на прямую подготовку к войне, которую Европа может начать самостоятельно.