"Счет идет на месяцы". Европа решила справиться с Россией без НАТО

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости, Давид Нармания. Украины не будет в Североатлантическом альянсе. На этом настаивает Москва, с этим согласны Вашингтон и Брюссель, даже в Киеве, похоже, смирились. Но Запад все равно сохраняет курс на войну с Россией. О том, что задумали в Европе, — в материале РИА Новости.

За что воюют украинцы

"К 2030 году необходимо быть в состоянии сказать Владимиру Путину , что даже без американцев он не выиграет войну против Европы . У нас еще есть несколько лет, благодаря мужеству и крови украинцев, которые покупают для нас это время. Именно поэтому мы их так активно поддерживаем", — разоткровенничался глава бельгийского Генштаба Фредерик Вансина в интервью изданию Le Soir на прошлой неделе.

"Украина и украинские граждане — не ресурс. Не инструмент для решения чьих-то геополитических задач. Тем более — не живой щит, которым можно на время прикрываться", — сказал он.

Реакция неожиданная, ведь Зеленский уже четыре года твердит об Украине как "щите Европы". Эту формулировку он даже использовал в новогоднем видеообращении.

За что ЕС и платит. В феврале глава МИД Польши Радек Сикорский оценил расходы Старого Света на поддержку Киева в 200 миллиардов евро. На этой неделе одобрили кредит в 90 миллиардов.

Киевский режим активно переносит свой ВПК в Европу — недавно Минобороны России опубликовало список украинских компаний, занимающихся производством вооружений в странах Запада, а также фирм, которые поставляют оружие ВСУ.

Помимо этого, в Киев уже поступают деньги по сугубо европейским оборонным программам. Например, в марте польские власти пообещали два миллиарда евро из средств, которые Варшава получила в рамках кредита ЕС на закупки вооружения SAFE (Security Action for Europe). Это первая часть плана Еврокомиссии "Готовность-2030", предусматривающего выделение 800 миллиардов на военные расходы.

Норвегия. Однако Киеву этого мало. Зеленский выдвинул идею нового военного блока, куда вошли бы страны ЕС, Великобритания , Украина, Турция

"Без Украины и Турции у Европы не будет армии, сопоставимой с российской. С Украиной, Турцией, Норвегией и Великобританией вы будете контролировать безопасность на морях — и не одном море", — заявил глава режима.

Ядерный фактор

Но и без ВСУ Евросоюз сохраняет курс на милитаризацию, а антироссийские настроения продолжают усиливаться.

Европейские лидеры на фоне критики Дональда Трампа в адрес НАТО и угроз выйти из альянса задумываются о создании независимого от США ядерного зонтика.

Эммануэль Макрон заговорил об этом год назад. В июле 2025-го Париж и Берлин подписали Нортвудскую декларацию, в которой обозначили стремление координировать свои ядерные силы.

А на конференции по международной безопасности в Мюнхене канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил: "Я запустил переговоры с французским президентом о европейском ядерном сдерживании".

Белоруссии. С Варшавой Париж намерен провести совместные ядерные учения уже в ближайшее время над северной частью Польши и Балтийским морем . Как пишет портал Wirtualna Polska, истребители Rafale , способные нести ядерные боеголовки, отработают удары по целям в России

При этом список стран, пересматривающих ограничения в сфере оружия массового поражения, расширяется. Например, в Финляндии правительство предложило внести поправки в законодательство, позволяющие ввозить в страну ядерное оружие в "ситуациях, связанных с обороной".

Стряхнуть пыль с дедовской формы

Не забывают европейцы и о конвенциональном оружии. В частности, на этой неделе Борис Писториус представил план по превращению бундесвера в сильнейшую армию на континенте.

По словам немецкого министра обороны, численность вооруженных сил должна вырасти с нынешних 185 тысяч до 260 тысяч солдат и офицеров. Резервистов — с 60 до 200 тысяч.

Кроме того, предстоит структурное расширение бундесвера, намечена поставка в войска передовых систем вооружений. И с 2039-го немецкая армия сосредоточится на возможностях будущего.

Денег на это не жалеют. В прошлом году бундестаг разрешил правительству брать в долг практически любые суммы на бундесвер, гражданскую оборону и помощь Киеву. Общие расходы только на закупку вооружений — 377 миллиардов евро. Сумма внесена в план, предусматривающий приобретение 320 новых видов оружия и оборудования.

Небывалый уровень угрозы

Европейцы готовятся бороться с Россией и в киберпространстве. Глава Службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) Симоне Смит утверждает, что Москва уже сейчас якобы устраивает кибератаки против Амстердама.

"За 80 лет нашего существования мы не сталкивались с таким уровнем угрозы, как нынешний, когда национальная безопасность подвергается давлению со стольких сторон одновременно и в течение столь долгого времени", — сказала она.

По ее словам, Кремль готовится к длительному противостоянию с Западом и прямой конфликт с Россией вполне реален.

Премьер-министр Польши Дональд Туск пошел еще дальше. В пятницу в интервью Financial Times он предупредил: до войны с Россией, возможно, остались не годы, а месяцы.

В свою очередь, в Москве отмечают, что Европа планирует компенсировать эрозию Североатлантического альянса созданием новой идентичности в сфере безопасности.

"Мы видим всплеск такого милитаризма в Европе , такой достаточной агрессивности в Европе в отношении России . Это прямое проявление военного строительства, которое имеет своей направленностью Российскую Федерацию. Возвращается полная конфронтация", — отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков