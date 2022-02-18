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ЧП и аварии на морских судах в мире в 2021-2022 годах

ЧП и аварии на морских судах в мире в 2021-2022 годах - РИА Новости, 18.02.2022

ЧП и аварии на морских судах в мире в 2021-2022 годах

18 февраля в Ионическом море возник пожар на пароме Euroferry Olympia. Лайнер совершал рейс между греческой Игуменицей и итальянским Бриндизи. Инцидент... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T11:53

2022-02-18T11:53

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202218 февраля в Ионическом море возник пожар на пароме Euroferry Olympia. Лайнер совершал рейс между греческой Игуменицей и итальянским Бриндизи. Инцидент произошел в районе греческого острова Корфу. Все 237 пассажиров и 51 член экипажа покинули паром. На пароме раздаются взрывы. 2 февраля нигерийские СМИ со ссылкой на компанию Shebah E&P сообщили о пожаре и взрыве на нефтедобывающем судне Trinity Spirit. Инцидент произошел у берегов южного штата Нигерии Дельта. Согласно заявлению компании, на борту судна находились 10 человек, трое из них были найдены живыми. По данным агентства Блумберг, на борту корабля могло находиться около двух миллионов баррелей нефти.2 февраля краболовное судно "Акванавт" затонуло у причала порта Зарубино в Приморье, часть судна – над водой. Один член экипажа погиб, эвакуированы с судна 14 человек. Судовладелец сообщал, что судно затонуло за несколько минут. По предварительным данным транспортной прокуратуры, на борту краболова находится 16 тонн топлива. Разлива топлива нет. Предварительно установлено, что судно ушло на дно у причала номер шесть в результате крена. 23 января в акватории Черного моря в пяти километрах от мыса "Железный рог" загорелся танкер Almuntazah под флагом Коморских островов, принадлежностью Великобритании. Все очаги горения на танкере удалось полностью ликвидировать при помощи аэрозольных шашек. К ликвидации последствий пожара привлекались в общей сложности 27 человек и три единицы техники. Экипаж, состоявший из россиян, эвакуировали на буксир British под флагом Молдавии. Никто не пострадал. Вечером 13 января судно "Наджва-2", следовавшее из Ирана в порт Астрахань с 1,5 тысячи тонн готовой продукции, село на мель на 159-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала. Повреждений оно не получило, судовой канал был открыт в обоих направлениях. 15 января в 08.40 (07.40 мск) судно "Наджва-2" самостоятельно снялось с мели, продолжило движение в порт Астрахань. 202125 декабря пассажирская баржа села на мель у берегов Владивостока, в районе острова Клыкова. Судно, следовавшее с острова Попова в сторону острова Русского через пролив Старка, потеряло грибной винт и лишилось хода. На борту баржи было четыре человека. Они были эвакуированы, никто не пострадал.13 декабря во Владивостоке произошел пожар на борту морозильного рыболовного траулера "Антур", принадлежащего ООО "Итеррыбфлот", и ошвартованного у причала Диомидовского рыбного порта. Пострадали четыре человека. Пожар произошел в судовом помещении в ходе сварочных работ. Площадь возгорания составила около 10 "квадратов". 13 декабря два грузовых судна столкнулись в Балтийском море между Истадом (Швеция) и Борнхольмом (Дания), одно из них перевернулось. Отмечалось, что один корабль зарегистрирован в Дании, другой – в Норвегии. Один человек погиб, еще один пропал без вести. 6 декабря у берегов Сахалина сел на мель сухогруз Xing Yuan. На борту судна находился экипаж из 12 граждан КНР и 103 тонны топлива. Экипаж был эвакуирован. По данным морского спасательно-координационного центра Южно-Сахалинска, сухогруз повреждений не получил. 9 ноября в районе мыса Козино у берегов Находки сел на мель контейнеровоз Rise Shine (ходит под флагом Панамы) с 14 членами экипажа, все – граждане Китая. По данным Росморречфлота, судно получило пробоины, но не развалилось. Все члены экипажа были эвакуированы. 15 октября в южнокорейском порту Пусан произошел пожар на российском траулере "Генерал Трошев". ЧП возникло в ходе сварочных работ, которые проводили южнокорейские рабочие. Судно находилось в порту на плановом ремонте. Площадь, охваченная огнем, составила 21 квадратный метр. Экипаж сумел самостоятельно справиться с возгоранием.15 сентября судно обеспечения "Капитан Воронин" получило пробоину и село на мель в проливе Югорский Шар Карского моря. Двенадцать членов экипажа севшего на мель судна были эвакуированы на теплоход "Алексей Марышев". Пострадавших не было. Угроза затопления судна отсутствовала, утечки топлива не было.10 августа взрыв произошел на торговом танкере в сирийском порту Латакия. По данным агентства САНА, возгорание на судне произошло во время ремонтных работ. Судно не было ничем загружено и прибыло в порт на ремонт. В результат ЧП пострадали два человека, они были госпитализированы с отравлением угарным газом.8 августа у причала судоверфи "Кимек" в норвежском Киркенесе возник пожар на траулере "Таманго", который занимается ловом краба. На борту находились 22 члена экипажа, они были эвакуированы. После пожара на судне раздались взрывы. Сообщалось, что на борту судна находилось 47 тонн дизельного топлива. 9 августа стало известно, что возгорание на судне было ликвидировано. 12 июня у побережья столицы Филиппин Манилы произошел пожар на грузовом судне Titan 8. Капитан судна заявил, что услышал взрыв, после чего он и другие члены экипажа выпрыгнули с судна. В результате ЧП пострадало шесть человек – четверо членов экипажа судна Titan 8, а также двое членов экипажа соседнего судна Princess Christine. Два человека с судна Titan 8 пропали без вести.29 мая судно Nazmiye Ana под панамским флагом, пришвартованное в испанском порту Кастельон-де-ла-Плана, перевернулось, когда началась разгрузка. Три человека пострадали, двое – моряк и грузчик – пропали без вести. Тело моряка позже нашли. 29 мая у берегов Индонезии возник пожар на пароме. На борту находились почти 200 человек. На судне началась паника, люди бросались в воду. Всех пассажиров удалось спасти, никто не пострадал. Сообщалось, что судно загорелось у островов Сула, провинция Северное Малуку. 28 мая японских сухогруз Byakko и химический танкер Ulsan Pioneer под флагом Маршалловых островов столкнулись во Внутреннем Японском море. После инцидента сухогруз перевернулся и затонул. На нем находились 12 членов экипажа, три человека из них считаются пропавшими без вести. На борту танкера находились 13 человек. Это граждане Южной Кореи и Мьянмы. Никто из них не пострадал. 26 мая российское судно "Амур" (23 человека на борту), шедшее из Корсакова в Момбецу на Хоккайдо (Япония) с грузом краба, в 23 километрах от порта Момбецу столкнулось с японской рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару". Японское судно перевернулось. Находившиеся на его борту пять человек были спасены экипажем "Амура", впоследствии трое из них скончались. С российской стороны пострадавших нет. 13 апреля у берегов американского штата Луизиана произошло опрокидывание 39-метрового торгового судна, на борту которого находились 19 человек. Шестерых удалось спасти, пятеро были обнаружены мертвыми, и восемь числятся пропавшими без вести. 8 апреля в Охотском море произошел пожар на рыболовецком траулере "Ахтиар". На борту находились 84 человека. На помощь траулеру пришло спасательное судно Росрыболовства. Спустя некоторое время возгорание было устранено, пострадавших не было. 12 марта круизный лайнер MSC Lirica загорелся в порту греческого города Керкира на одноименном острове в Ионическом море. Пассажиров на борту судна не было, только члены экипажа. Никто не пострадал. 6 марта утром в 12 милях на траверзе острова Аскольд в Японском море загорелось российское судно "Витим" с 30 рыбаками. Возгорание произошло в рыбном цеху, моряки сами начали тушить пожар, в этом им помог экипаж спасательного судна. Пострадавших не было, члены экипажа были эвакуированы и доставлены во Владивосток на судне "Алчан". 8 марта горевшее судно отбуксировали к берегу в Приморье. 21 февраля в Баренцевом море у полуострова Рыбачий произошел отказ основного двигателя на траулере Polaris, владельцем которого является мурманская компания АО "Норд-Вест Ф.К." По данным МЧС, на борту находились 10 человек. В ночь на 22 февраля потерявший ход траулер взяло на буксир спасательное судно Росрыболовства "Мурманрыба". 17 января украинский сухогруз Arvin затонул у побережья Турции. На его борту были 12 человек: двое россиян и десять граждан Украины. По данным береговой охраны, трое моряков погибли, шестерых удалось спасти, трое пропали без вести. 5 января в Охотском море потерял ход траулер "Герои Даманского", опасности для 60 моряков на борту не было. Причиной являлись намотанные на винт сети. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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