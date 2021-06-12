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При пожаре на судне в Маниле два человека пропали без вести
При пожаре на судне в Маниле два человека пропали без вести - РИА Новости, 12.06.2021
При пожаре на судне в Маниле два человека пропали без вести
Шесть человек пострадали, еще двое пропали без вести в результате пожара на судне у побережья столицы Филиппин Манилы, сообщает служба береговой охраны страны. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T10:56
2021-06-12T10:56
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Шесть человек пострадали, еще двое пропали без вести в результате пожара на судне у побережья столицы Филиппин Манилы, сообщает служба береговой охраны страны.По данным службы, пожар произошел в субботу около 9.00 по местному времени (4.00 мск) на грузовом судне Titan 8. Капитан судна заявил, что услышал взрыв, после чего он и другие члены экипажа выпрыгнули с судна."К 11.30 (6.30 мск) всего пострадало шесть человек - четверо членов экипажа судна Titan 8, а также двое членов экипажа соседнего судна Princess Christine. Два человека с судна Titan 8 пока числятся пропавшими без вести", - заявила служба береговой охраны в Facebook.Отмечается, что к месту происшествия прибыли спасатели и медики. Тушение пожара продолжается.
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манила, филиппины, в мире
При пожаре на судне в Маниле два человека пропали без вести
10:56 12.06.2021
 
© AP Photo / Aaron FavilaМашина полиции на улице Манилы, Филиппины
Машина полиции на улице Манилы, Филиппины - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© AP Photo / Aaron Favila

Шесть человек пострадали, еще двое пропали без вести при пожаре на судне в столице Филиппин

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Шесть человек пострадали, еще двое пропали без вести в результате пожара на судне у побережья столицы Филиппин Манилы, сообщает служба береговой охраны страны.
По данным службы, пожар произошел в субботу около 9.00 по местному времени (4.00 мск) на грузовом судне Titan 8. Капитан судна заявил, что услышал взрыв, после чего он и другие члены экипажа выпрыгнули с судна.
"К 11.30 (6.30 мск) всего пострадало шесть человек - четверо членов экипажа судна Titan 8, а также двое членов экипажа соседнего судна Princess Christine. Два человека с судна Titan 8 пока числятся пропавшими без вести", - заявила служба береговой охраны в Facebook.
Отмечается, что к месту происшествия прибыли спасатели и медики. Тушение пожара продолжается.
 
МанилаФилиппиныВ мире
 
 
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