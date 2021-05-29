https://ria.ru/20210529/krushenie-1734761007.html
В Испании нашли тело мужчины, пропавшего при опрокидывании судна
В Испании нашли тело мужчины, пропавшего при опрокидывании судна - РИА Новости, 29.05.2021
В Испании нашли тело мужчины, пропавшего при опрокидывании судна
Спасатели нашли тело мужчины, пропавшего без вести после того, как в испанском порту Кастельона (сообщество Валенсия) перевернулось судно, сообщил порт. РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T21:28
2021-05-29T21:28
2021-05-29T21:28
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МАДРИД, 29 мая - РИА Новости. Спасатели нашли тело мужчины, пропавшего без вести после того, как в испанском порту Кастельона (сообщество Валенсия) перевернулось судно, сообщил порт."Службы спасения вместе со службой спасения на море и подводной службой Гражданской гвардии извлекли труп человека, личность которого пока не установлена, работы по поиску продолжаются", - говорится в сообщении порта Кастельона в Twitter.Как сообщает телеканал 24 Horas, предположительно, найдено тело моряка, индийца по национальности.Поиски, к которым привлечены также роботы, продолжаются.Судно Nazmiye Ana под панамским флагом пришвартовалось в порту Кастельон-де-ла-Плана, в пятницу вечером оно перевернулось, когда началась разгрузка. Три человека пострадали, один из них до сих пор находится в больнице, двое – моряк и грузчик – пропали без вести.
https://ria.ru/20210526/nigeriya-1734322113.html
https://ria.ru/20210130/krushenie-1595274689.html
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