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В Испании нашли тело мужчины, пропавшего при опрокидывании судна
В Испании нашли тело мужчины, пропавшего при опрокидывании судна - РИА Новости, 29.05.2021
В Испании нашли тело мужчины, пропавшего при опрокидывании судна
Спасатели нашли тело мужчины, пропавшего без вести после того, как в испанском порту Кастельона (сообщество Валенсия) перевернулось судно, сообщил порт. РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T21:28
2021-05-29T21:28
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МАДРИД, 29 мая - РИА Новости. Спасатели нашли тело мужчины, пропавшего без вести после того, как в испанском порту Кастельона (сообщество Валенсия) перевернулось судно, сообщил порт."Службы спасения вместе со службой спасения на море и подводной службой Гражданской гвардии извлекли труп человека, личность которого пока не установлена, работы по поиску продолжаются", - говорится в сообщении порта Кастельона в Twitter.Как сообщает телеканал 24 Horas, предположительно, найдено тело моряка, индийца по национальности.Поиски, к которым привлечены также роботы, продолжаются.Судно Nazmiye Ana под панамским флагом пришвартовалось в порту Кастельон-де-ла-Плана, в пятницу вечером оно перевернулось, когда началась разгрузка. Три человека пострадали, один из них до сих пор находится в больнице, двое – моряк и грузчик – пропали без вести.
https://ria.ru/20210526/nigeriya-1734322113.html
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валенсия (город), испания, в мире

В Испании нашли тело мужчины, пропавшего при опрокидывании судна

21:28 29.05.2021
 
© РИА Новости / Алена БыковаПорт в Испании
Порт в Испании - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Алена Быкова
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МАДРИД, 29 мая - РИА Новости. Спасатели нашли тело мужчины, пропавшего без вести после того, как в испанском порту Кастельона (сообщество Валенсия) перевернулось судно, сообщил порт.
"Службы спасения вместе со службой спасения на море и подводной службой Гражданской гвардии извлекли труп человека, личность которого пока не установлена, работы по поиску продолжаются", - говорится в сообщении порта Кастельона в Twitter.
Лодки нигерийского военно-морского флота - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
26 мая, 19:39
В Нигерии более ста человек пропали без вести после крушения судна
Как сообщает телеканал 24 Horas, предположительно, найдено тело моряка, индийца по национальности.
Поиски, к которым привлечены также роботы, продолжаются.
Судно Nazmiye Ana под панамским флагом пришвартовалось в порту Кастельон-де-ла-Плана, в пятницу вечером оно перевернулось, когда началась разгрузка. Три человека пострадали, один из них до сих пор находится в больнице, двое – моряк и грузчик – пропали без вести.
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