https://ria.ru/20210529/krushenie-1734761007.html

В Испании нашли тело мужчины, пропавшего при опрокидывании судна

В Испании нашли тело мужчины, пропавшего при опрокидывании судна - РИА Новости, 29.05.2021

В Испании нашли тело мужчины, пропавшего при опрокидывании судна

Спасатели нашли тело мужчины, пропавшего без вести после того, как в испанском порту Кастельона (сообщество Валенсия) перевернулось судно, сообщил порт. РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T21:28

2021-05-29T21:28

2021-05-29T21:28

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МАДРИД, 29 мая - РИА Новости. Спасатели нашли тело мужчины, пропавшего без вести после того, как в испанском порту Кастельона (сообщество Валенсия) перевернулось судно, сообщил порт."Службы спасения вместе со службой спасения на море и подводной службой Гражданской гвардии извлекли труп человека, личность которого пока не установлена, работы по поиску продолжаются", - говорится в сообщении порта Кастельона в Twitter.Как сообщает телеканал 24 Horas, предположительно, найдено тело моряка, индийца по национальности.Поиски, к которым привлечены также роботы, продолжаются.Судно Nazmiye Ana под панамским флагом пришвартовалось в порту Кастельон-де-ла-Плана, в пятницу вечером оно перевернулось, когда началась разгрузка. Три человека пострадали, один из них до сих пор находится в больнице, двое – моряк и грузчик – пропали без вести.

https://ria.ru/20210526/nigeriya-1734322113.html

https://ria.ru/20210130/krushenie-1595274689.html

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