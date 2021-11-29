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Капитан японского судна, столкнувшегося с "Амуром", получил три года тюрьмы

Капитан японского судна, столкнувшегося с "Амуром", получил три года тюрьмы - РИА Новости, 29.11.2021

Капитан японского судна, столкнувшегося с "Амуром", получил три года тюрьмы

Окружной суд города Асахикава в Японии вынес приговор капитану японской шхуны, столкнувшейся с российским судном "Амур", в результате чего погибли три человека, РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T12:38

2021-11-29T12:38

2021-11-29T12:38

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ТОКИО, 29 ноя - РИА Новости. Окружной суд города Асахикава в Японии вынес приговор капитану японской шхуны, столкнувшейся с российским судном "Амур", в результате чего погибли три человека, сообщило агентство Киодо.Капитан приговорен к трем годам лишения свободы с отсрочкой приговора на 5 лет.Капитан обвинялся в халатности и ненадлежащем управлении судном, что повлекло за собой смерть троих членов экипажа. В частности, несмотря на плохую видимость из-за тумана, он, не уточняя расположение других судов по радару, продолжал промысел краба, что и повлекло за собой столкновение с российским судном "Амур", в результате чего три члена экипажа японский шхуны погибли.Российское судно "Амур" (водоизмещением 662 тонны, 23 человека на борту, порт приписки Невельск) 26 мая шло из Корсакова в Момбецу на Хоккайдо с грузом краба. В 23 километрах от порта Момбецу на Хоккайдо произошло столкновение с японской рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару" (водоизмещение 9,7 тонн, пять человек на борту). Сообщение о столкновении поступило с "Амура", японское судно перевернулось. Находившиеся на борту японского судна 5 человек были спасены экипажем "Амура". Трое японских рыбаков находились без сознания, затем была подтверждена их смерть. С российской стороны пострадавших нет. Ранее по гражданскому делу о компенсациях были изъяты документы судна.В начале июня в Японии был задержан третий помощник капитана судна "Амур" Павел Добрянский. Ему вменяются в вину нарушения по статьям 129, халатность, и 211, ненадлежащее управление судном, Уголовного кодекса Японии. Согласно положениям УК Японии, статья 129 предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком не более трех лет, или штраф в размере не более 500 тысяч иен (около 5 тысяч долларов). Статья 211 УК Японии предполагается максимально возможное наказание в виде лишения свободы сроком не более 7 лет, или штраф не более миллиона иен (около 10 тысяч долларов). В конце июня он был переведен в разряд обвиняемых, его дело передано в суд. В середине июля судно "Амур" вернулось в Россию.

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Кадры с места столкновения российского и японского судов в Охотском море Причиной столкновения российского торгового судна "Амур" с японским рыболовецким "Дай-хати Хокко-мару" мог стать сильный туман. ЧП произошло в среду, 26 мая, около 06:00 (00:00 мск) в 23 километрах от порта Момбецу. 2021-11-29T12:38 true PT0M52S

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