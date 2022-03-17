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Эмиратское судно потерпело бедствие у берегов Ирана - РИА Новости, 17.03.2022
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Эмиратское судно потерпело бедствие у берегов Ирана
Эмиратское судно потерпело бедствие у берегов Ирана - РИА Новости, 17.03.2022
Эмиратское судно потерпело бедствие у берегов Ирана
Грузовое судно, принадлежащее компании из ОАЭ, потерпело бедствие у южного побережья Ирана в Персидском заливе, ведется спасательная операция, в воде у судна... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T12:44
2022-03-17T12:44
в мире
иран
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Грузовое судно, принадлежащее компании из ОАЭ, потерпело бедствие у южного побережья Ирана в Персидском заливе, ведется спасательная операция, в воде у судна находится по меньшей мере 30 человек, сообщает агентство IRNA со ссылкой управление портов и судоходства иранской провинции Бушер."Эмиратское судно, перевозившее транспортные средства, в 30 милях (48 километров – ред.) от Ассалуйе затонуло час назад. Начался поиск 30 членов экипажа", - заявил сотрудник управления Ходжат Хосрави.Предположительно, инцидент мог произойти из-за неблагоприятных погодных условий.Отмечается, что по меньшей мере 30 человек находятся в воде вблизи судна в спасательных жилетах. Спасательное судно, направлявшееся к ним, также потерпело бедствие. Власти запросили вертолет для спасения людей.
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в мире, иран
12:44 17.03.2022
 
Эмиратское судно потерпело бедствие у берегов Ирана

IRNA: грузовое судно из ОАЭ потерпело бедствие у берегов Ирана

© AFP 2022 / Atta KenareПорт Ассалуйе в Иране
Порт Ассалуйе в Иране - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© AFP 2022 / Atta Kenare
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Грузовое судно, принадлежащее компании из ОАЭ, потерпело бедствие у южного побережья Ирана в Персидском заливе, ведется спасательная операция, в воде у судна находится по меньшей мере 30 человек, сообщает агентство IRNA со ссылкой управление портов и судоходства иранской провинции Бушер.
"Эмиратское судно, перевозившее транспортные средства, в 30 милях (48 километров – ред.) от Ассалуйе затонуло час назад. Начался поиск 30 членов экипажа", - заявил сотрудник управления Ходжат Хосрави.
Предположительно, инцидент мог произойти из-за неблагоприятных погодных условий.
Отмечается, что по меньшей мере 30 человек находятся в воде вблизи судна в спасательных жилетах. Спасательное судно, направлявшееся к ним, также потерпело бедствие. Власти запросили вертолет для спасения людей.
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