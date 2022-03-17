https://ria.ru/20220317/oae-1778636500.html

Эмиратское судно потерпело бедствие у берегов Ирана

Эмиратское судно потерпело бедствие у берегов Ирана - РИА Новости, 17.03.2022

Эмиратское судно потерпело бедствие у берегов Ирана

Грузовое судно, принадлежащее компании из ОАЭ, потерпело бедствие у южного побережья Ирана в Персидском заливе, ведется спасательная операция, в воде у судна... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T12:44

2022-03-17T12:44

2022-03-17T12:44

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иран

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Грузовое судно, принадлежащее компании из ОАЭ, потерпело бедствие у южного побережья Ирана в Персидском заливе, ведется спасательная операция, в воде у судна находится по меньшей мере 30 человек, сообщает агентство IRNA со ссылкой управление портов и судоходства иранской провинции Бушер."Эмиратское судно, перевозившее транспортные средства, в 30 милях (48 километров – ред.) от Ассалуйе затонуло час назад. Начался поиск 30 членов экипажа", - заявил сотрудник управления Ходжат Хосрави.Предположительно, инцидент мог произойти из-за неблагоприятных погодных условий.Отмечается, что по меньшей мере 30 человек находятся в воде вблизи судна в спасательных жилетах. Спасательное судно, направлявшееся к ним, также потерпело бедствие. Власти запросили вертолет для спасения людей.

https://ria.ru/20220304/sudno-1776405121.html

иран

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, иран