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Три человека выжили после взрыва на нигерийском судне
Три человека выжили после взрыва на нигерийском судне - РИА Новости, 06.02.2022
Три человека выжили после взрыва на нигерийском судне
Три человека из 10, которые находились на борту нефтедобывающего судна Trinity Spirit, где произошел взрыв, найдены живыми, сообщает издание Cable со ссылкой на РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T13:54
2022-02-06T13:54
2022-02-06T14:20
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нигерия
нефть
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Три человека из 10, которые находились на борту нефтедобывающего судна Trinity Spirit, где произошел взрыв, найдены живыми, сообщает издание Cable со ссылкой на заявление нигерийской компании SEPCOL, которой принадлежит судно.Поиск других семи человек с борта судна продолжается.Согласно заявлению, поблизости от плавучей установки было обнаружено тело, личность погибшего еще не установлена.Нигерийские СМИ в среду со ссылкой на компанию Shebah E&P сообщили о пожаре и взрыве на нефтедобывающем судне Trinity Spirit. Согласно заявлению компании, на борту судна находились 10 человек. Инцидент произошел у берегов южного штата Нигерии Дельта. Члены экипажа и команда проекта по добыче нефти числятся пропавшими без вести. По данным агентства Блумберг, на борту корабля могло находиться около двух миллионов баррелей нефти.
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РИА Новости
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в мире, нигерия, нефть
13:54 06.02.2022 (обновлено: 14:20 06.02.2022)
Три человека выжили после взрыва на нигерийском судне
Cable: трех человек нашли живыми после взрыва на борту нигерийского судна Trinity Spirit