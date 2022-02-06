https://ria.ru/20220206/sudno-1771326034.html

Три человека выжили после взрыва на нигерийском судне

Три человека выжили после взрыва на нигерийском судне - РИА Новости, 06.02.2022

Три человека выжили после взрыва на нигерийском судне

Три человека из 10, которые находились на борту нефтедобывающего судна Trinity Spirit, где произошел взрыв, найдены живыми, сообщает издание Cable со ссылкой на РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T13:54

2022-02-06T13:54

2022-02-06T14:20

в мире

нигерия

нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/06/1771328200_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_338768280e2b13222580e38781143fb1.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Три человека из 10, которые находились на борту нефтедобывающего судна Trinity Spirit, где произошел взрыв, найдены живыми, сообщает издание Cable со ссылкой на заявление нигерийской компании SEPCOL, которой принадлежит судно.Поиск других семи человек с борта судна продолжается.Согласно заявлению, поблизости от плавучей установки было обнаружено тело, личность погибшего еще не установлена.Нигерийские СМИ в среду со ссылкой на компанию Shebah E&P сообщили о пожаре и взрыве на нефтедобывающем судне Trinity Spirit. Согласно заявлению компании, на борту судна находились 10 человек. Инцидент произошел у берегов южного штата Нигерии Дельта. Члены экипажа и команда проекта по добыче нефти числятся пропавшими без вести. По данным агентства Блумберг, на борту корабля могло находиться около двух миллионов баррелей нефти.

нигерия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нигерия, нефть