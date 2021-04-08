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Пожар на рыболовецком траулере в Охотском море потушили
Пожар на рыболовецком траулере в Охотском море потушили
Возгорание на траулере "Ахтиар" в Охотском море ликвидировано, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T18:27
2021-04-08T18:27
2021-04-08T18:38
охотское море
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
происшествия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Возгорание на траулере "Ахтиар" в Охотском море ликвидировано, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте."Возгорание устранено, задымления нет. Пострадавших нет", - заявил представитель ведомства.Ранее в четверг в экстренных службах сообщили о пожаре на борту рыболовецкого траулера "Ахтиар" в Охотском море. На борту находится 84 человека. На помощь траулеру пришло спасательное судно Росрыболовства.Ранее в четверг в экстренных службах сообщили о пожаре на борту рыболовецкого траулера "Ахтиар" в Охотском море. На борту находятся 84 человека. На помощь траулеру пришло спасательное судно Росрыболовства.По данным Росморречфлота, ранее из трюма загоревшегося траулера было извлечено 150 листов гофротары.Следственный комитет начал проверку после инцидента.По данным отраслевого портала fleetphoto, траулер "Ахтиар" построен в 1985 году, ходит под флагом РФ, приписан к порту Находка. Судовладельцем является сахалинская компания ООО "Рыбокомбинат Островной".
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РИА Новости
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охотское море, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), происшествия
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости.
Возгорание на траулере "Ахтиар" в Охотском море
ликвидировано, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте
.
"Возгорание устранено, задымления нет. Пострадавших нет", - заявил представитель ведомства.
Ранее в четверг в экстренных службах сообщили о пожаре на борту рыболовецкого траулера "Ахтиар" в Охотском море. На борту находится 84 человека. На помощь траулеру пришло спасательное судно Росрыболовства
.
Ранее в четверг в экстренных службах сообщили о пожаре на борту рыболовецкого траулера "Ахтиар" в Охотском море. На борту находятся 84 человека. На помощь траулеру пришло спасательное судно Росрыболовства.
По данным Росморречфлота, ранее из трюма загоревшегося траулера было извлечено 150 листов гофротары.
Следственный комитет начал проверку после инцидента.
По данным отраслевого портала fleetphoto, траулер "Ахтиар" построен в 1985 году, ходит под флагом РФ, приписан к порту Находка. Судовладельцем является сахалинская компания ООО "Рыбокомбинат Островной".