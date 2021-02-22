https://ria.ru/20210222/trauler-1598536691.html
Спасательное судно Росрыболовства взяло на буксир траулер Polaris
Спасательное судно Росрыболовства взяло на буксир траулер Polaris
Спасательное судно Росрыболовства ночью взяло на буксир потерявший ход в Баренцевом море траулер Polaris, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T10:14
2021-02-22T10:14
2021-02-22T10:14
баренцево море
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мурманск
происшествия
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Спасательное судно Росрыболовства ночью взяло на буксир потерявший ход в Баренцевом море траулер Polaris, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.В воскресенье в Баренцевом море у полуострова Рыбачий отказал основной двигатель на траулере Polaris, владельцем которого является мурманская компания АО "Норд-Вест Ф.К." По данным МЧС, на борту 10 человек, их состояние удовлетворительное."Примерно в час ночи прибыл буксир "Мурманрыба" и начал буксировку. Ожидаемое время прибытия (в порт Мурманска – ред.) - сегодня 23.00", - рассказали в агентстве. Там добавили, что погодные условия удовлетворительные: волна - один метр, ветер - 10 метров в секунду, температура - минус 9 градусов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210221/trauler-1598510141.html
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баренцево море, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мурманск, происшествия