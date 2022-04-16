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У побережья Туниса затонуло торговое судно, сообщили СМИ
У побережья Туниса затонуло торговое судно, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.04.2022
У побережья Туниса затонуло торговое судно, сообщили СМИ
Торговое судно затонуло около порта тунисского города Габес, экипаж спасен, сообщила радиостанция Mosaique FM со ссылкой на источник в управлении гражданской... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T01:30
2022-04-16T01:30
2022-04-16T10:41
в мире
турция
азербайджан
экваториальная гвинея
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Торговое судно затонуло около порта тунисского города Габес, экипаж спасен, сообщила радиостанция Mosaique FM со ссылкой на источник в управлении гражданской обороны.Согласно источнику, все семь членов экипажа судна, являющиеся гражданами Турции и Азербайджана, были спасены и доставлены в стабильном состоянии в больницу Габеса.Сообщается, что судно, следовавшее из Экваториальной Гвинеи, начало тонуть из-за просачивания воды, после чего члены экипажа выпустили сигнальные ракеты, которые заметила береговая охрана.
https://ria.ru/20220323/tayvan-1779554868.html
турция
азербайджан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, азербайджан, экваториальная гвинея
01:30 16.04.2022 (обновлено: 10:41 16.04.2022)
У побережья Туниса затонуло торговое судно, сообщили СМИ
Mosaique FM: около порта тунисского города Габес затонуло торговое судно