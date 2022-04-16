https://ria.ru/20220416/tunis-1783842851.html

У побережья Туниса затонуло торговое судно, сообщили СМИ

У побережья Туниса затонуло торговое судно, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.04.2022

У побережья Туниса затонуло торговое судно, сообщили СМИ

Торговое судно затонуло около порта тунисского города Габес, экипаж спасен, сообщила радиостанция Mosaique FM со ссылкой на источник в управлении гражданской... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T01:30

2022-04-16T01:30

2022-04-16T10:41

в мире

турция

азербайджан

экваториальная гвинея

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Торговое судно затонуло около порта тунисского города Габес, экипаж спасен, сообщила радиостанция Mosaique FM со ссылкой на источник в управлении гражданской обороны.Согласно источнику, все семь членов экипажа судна, являющиеся гражданами Турции и Азербайджана, были спасены и доставлены в стабильном состоянии в больницу Габеса.Сообщается, что судно, следовавшее из Экваториальной Гвинеи, начало тонуть из-за просачивания воды, после чего члены экипажа выпустили сигнальные ракеты, которые заметила береговая охрана.

https://ria.ru/20220323/tayvan-1779554868.html

турция

азербайджан

экваториальная гвинея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, турция, азербайджан, экваториальная гвинея