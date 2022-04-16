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У побережья Туниса затонуло торговое судно, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.04.2022
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У побережья Туниса затонуло торговое судно, сообщили СМИ
У побережья Туниса затонуло торговое судно, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.04.2022
У побережья Туниса затонуло торговое судно, сообщили СМИ
Торговое судно затонуло около порта тунисского города Габес, экипаж спасен, сообщила радиостанция Mosaique FM со ссылкой на источник в управлении гражданской... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T01:30
2022-04-16T10:41
в мире
турция
азербайджан
экваториальная гвинея
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Торговое судно затонуло около порта тунисского города Габес, экипаж спасен, сообщила радиостанция Mosaique FM со ссылкой на источник в управлении гражданской обороны.Согласно источнику, все семь членов экипажа судна, являющиеся гражданами Турции и Азербайджана, были спасены и доставлены в стабильном состоянии в больницу Габеса.Сообщается, что судно, следовавшее из Экваториальной Гвинеи, начало тонуть из-за просачивания воды, после чего члены экипажа выпустили сигнальные ракеты, которые заметила береговая охрана.
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турция
азербайджан
экваториальная гвинея
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в мире, турция, азербайджан, экваториальная гвинея
01:30 16.04.2022 (обновлено: 10:41 16.04.2022)
 
У побережья Туниса затонуло торговое судно, сообщили СМИ

Mosaique FM: около порта тунисского города Габес затонуло торговое судно

© Flickr / Christopher Rose Тунис
Тунис - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© Flickr / Christopher Rose
Тунис. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Торговое судно затонуло около порта тунисского города Габес, экипаж спасен, сообщила радиостанция Mosaique FM со ссылкой на источник в управлении гражданской обороны.
Согласно источнику, все семь членов экипажа судна, являющиеся гражданами Турции и Азербайджана, были спасены и доставлены в стабильном состоянии в больницу Габеса.
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У побережья Тайваня затонуло грузовое судно
Сообщается, что судно, следовавшее из Экваториальной Гвинеи, начало тонуть из-за просачивания воды, после чего члены экипажа выпустили сигнальные ракеты, которые заметила береговая охрана.
 
В миреТурцияАзербайджанЭкваториальная Гвинея
 
 
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