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Во Владивостоке четыре человека пострадали при пожаре на траулере
Во Владивостоке четыре человека пострадали при пожаре на траулере - РИА Новости, 13.12.2021
Во Владивостоке четыре человека пострадали при пожаре на траулере
Четыре человека пострадали при пожаре на траулере, стоящем у причала во Владивостоке, пожар локализован, сообщает Приморская транспортная прокуратура. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T10:29
2021-12-13T10:29
2021-12-13T10:40
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 13 дек – РИА Новости. Четыре человека пострадали при пожаре на траулере, стоящем у причала во Владивостоке, пожар локализован, сообщает Приморская транспортная прокуратура."Приморская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в связи с пожаром 13 декабря в 14.30 (07.30 мск) на борту морозильного рыболовного траулера "Антур", принадлежащего ООО "Итеррыбфлот", и ошвартованного у причала Диомидовского рыбного порта", - говорится в сообщении.Пожар произошел в судовом помещении в ходе сварочных работ. Возгорание локализовано, ориентировочно его площадь составила около 10 "квадратов"."По предварительным данным, пострадали четыре члена экипажа, которые доставлены в учреждение здравоохранения, им оказана медицинская помощь. Загрязнения окружающей среды не допущено, угроза затопления судна отсутствует", - сообщает прокуратура.Ведомство установит причины пожара и даст оценку действиям ответственных лиц компании по соблюдению требований пожарной безопасности и обеспечению безопасности мореплавания.
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происшествия, владивосток
10:29 13.12.2021 (обновлено: 10:40 13.12.2021)
Во Владивостоке четыре человека пострадали при пожаре на траулере
Во Владивостоке четыре человека пострадали при пожаре на траулере, стоящем у причала
ВЛАДИВОСТОК, 13 дек – РИА Новости.
Четыре человека пострадали при пожаре на траулере, стоящем у причала во Владивостоке
, пожар локализован, сообщает Приморская транспортная прокуратура.
"Приморская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в связи с пожаром 13 декабря в 14.30 (07.30 мск) на борту морозильного рыболовного траулера "Антур", принадлежащего ООО "Итеррыбфлот", и ошвартованного у причала Диомидовского рыбного порта", - говорится в сообщении.
Пожар произошел в судовом помещении в ходе сварочных работ. Возгорание локализовано, ориентировочно его площадь составила около 10 "квадратов".
"По предварительным данным, пострадали четыре члена экипажа, которые доставлены в учреждение здравоохранения, им оказана медицинская помощь. Загрязнения окружающей среды не допущено, угроза затопления судна отсутствует", - сообщает прокуратура.
Ведомство установит причины пожара и даст оценку действиям ответственных лиц компании по соблюдению требований пожарной безопасности и обеспечению безопасности мореплавания.