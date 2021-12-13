https://ria.ru/20211213/trauler-1763405664.html

Во Владивостоке четыре человека пострадали при пожаре на траулере

Во Владивостоке четыре человека пострадали при пожаре на траулере - РИА Новости, 13.12.2021

Во Владивостоке четыре человека пострадали при пожаре на траулере

Четыре человека пострадали при пожаре на траулере, стоящем у причала во Владивостоке, пожар локализован, сообщает Приморская транспортная прокуратура. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T10:29

2021-12-13T10:29

2021-12-13T10:40

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 13 дек – РИА Новости. Четыре человека пострадали при пожаре на траулере, стоящем у причала во Владивостоке, пожар локализован, сообщает Приморская транспортная прокуратура."Приморская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в связи с пожаром 13 декабря в 14.30 (07.30 мск) на борту морозильного рыболовного траулера "Антур", принадлежащего ООО "Итеррыбфлот", и ошвартованного у причала Диомидовского рыбного порта", - говорится в сообщении.Пожар произошел в судовом помещении в ходе сварочных работ. Возгорание локализовано, ориентировочно его площадь составила около 10 "квадратов"."По предварительным данным, пострадали четыре члена экипажа, которые доставлены в учреждение здравоохранения, им оказана медицинская помощь. Загрязнения окружающей среды не допущено, угроза затопления судна отсутствует", - сообщает прокуратура.Ведомство установит причины пожара и даст оценку действиям ответственных лиц компании по соблюдению требований пожарной безопасности и обеспечению безопасности мореплавания.

https://ria.ru/20211211/pozhar-1763300084.html

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владивосток

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происшествия, владивосток