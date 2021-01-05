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Российский траулер потерял ход в Охотском море
Российский траулер потерял ход в Охотском море
Траулер "Герои Даманского" потерял ход в Охотском море, опасности для 60 моряков на борту нет, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T18:26
2021-01-05T18:35
охотское море
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
происшествия
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Траулер "Герои Даманского" потерял ход в Охотском море, опасности для 60 моряков на борту нет, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте."Сегодня потерял ход траулер "Герои Даманского" с 60 рыбаками на борту в Охотском море", - рассказали в Росморречфлоте. Причиной являются намотанные на винт сети, вероятно, самих рыбаков.В Росморречфлоте добавили, что рядом с траулером находится плавбаза "Хотин", которая обеспечит безопасность моряков. Никакой угрозы экипажу нет, ввиду отсутствия шторма и обледенения.В этот район направлено спасательное судно Росрыболовства "Сибирский", которое прибудет в среду около 19.00. "Риска для людей нет, повреждения судна отсутствуют, разлива топлива нет, поэтому угрозы для экологии не видим", - отметили в агентстве.Там добавили, что после прибытия спасательного судна на место водолазы освободят винт от сетей и траулер продолжит промысел.
https://ria.ru/20201228/avarii-1591187676.html
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охотское море, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), происшествия

Российский траулер потерял ход в Охотском море

18:26 05.01.2021 (обновлено: 18:35 05.01.2021)
 
© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанкСудно в море
Судно в море - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Борис Бабанов
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Траулер "Герои Даманского" потерял ход в Охотском море, опасности для 60 моряков на борту нет, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.
"Сегодня потерял ход траулер "Герои Даманского" с 60 рыбаками на борту в Охотском море", - рассказали в Росморречфлоте. Причиной являются намотанные на винт сети, вероятно, самих рыбаков.
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В Росморречфлоте добавили, что рядом с траулером находится плавбаза "Хотин", которая обеспечит безопасность моряков. Никакой угрозы экипажу нет, ввиду отсутствия шторма и обледенения.
В этот район направлено спасательное судно Росрыболовства "Сибирский", которое прибудет в среду около 19.00. "Риска для людей нет, повреждения судна отсутствуют, разлива топлива нет, поэтому угрозы для экологии не видим", - отметили в агентстве.
Там добавили, что после прибытия спасательного судна на место водолазы освободят винт от сетей и траулер продолжит промысел.
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