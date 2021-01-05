https://ria.ru/20210105/trauler-1592072004.html

Российский траулер потерял ход в Охотском море

Российский траулер потерял ход в Охотском море

Траулер "Герои Даманского" потерял ход в Охотском море, опасности для 60 моряков на борту нет, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T18:26

2021-01-05T18:26

2021-01-05T18:35

охотское море

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

происшествия

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Траулер "Герои Даманского" потерял ход в Охотском море, опасности для 60 моряков на борту нет, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте."Сегодня потерял ход траулер "Герои Даманского" с 60 рыбаками на борту в Охотском море", - рассказали в Росморречфлоте. Причиной являются намотанные на винт сети, вероятно, самих рыбаков.В Росморречфлоте добавили, что рядом с траулером находится плавбаза "Хотин", которая обеспечит безопасность моряков. Никакой угрозы экипажу нет, ввиду отсутствия шторма и обледенения.В этот район направлено спасательное судно Росрыболовства "Сибирский", которое прибудет в среду около 19.00. "Риска для людей нет, повреждения судна отсутствуют, разлива топлива нет, поэтому угрозы для экологии не видим", - отметили в агентстве.Там добавили, что после прибытия спасательного судна на место водолазы освободят винт от сетей и траулер продолжит промысел.

https://ria.ru/20201228/avarii-1591187676.html

https://ria.ru/20201228/prokuratura-1591171222.html

охотское море

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

охотское море, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), происшествия