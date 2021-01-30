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Опубликовано видео крушения украинского сухогруза в Турции
Опубликовано видео крушения украинского сухогруза в Турции
Телеканал НТВ опубликовал видео, на котором запечатлен момент крушения сухогруза Arvin у берегов Турции. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T15:54
2021-01-30T17:11
крушение украинского судна в турции
россия
турция
камбоджа
палау
украина
в мире
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Телеканал НТВ опубликовал видео, на котором запечатлен момент крушения сухогруза Arvin у берегов Турции.На кадрах видно, как судно раскачивается на волнах, после чего переламывается в носовой части. Экипаж пытается экстренно связаться с диспетчером, однако не получает ответа.Украинский сухогруз Arvin затонул у побережья Турции 17 января. На его борту были 12 человек: двое россиян и десять граждан Украины. По данным береговой охраны, трое моряков погибли, шестерых удалось спасти, поиск еще троих продолжается. Среди спасенных — старший техник судна россиянин Николай Кринов.Согласно порталу vesselfinder, "Арвин" до 1992 года ходил под российским флагом. Тогда судно эксплуатировалось Беломоро-Онежским пароходством, позднее перешло под флаг Болгарии, а затем Камбоджи. С 2016-го сухогруз ходит под флагом Палау.
https://ria.ru/20210119/tela-1593603070.html
россия
турция
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палау
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крушение украинского судна в турции, россия, турция, камбоджа, палау, украина, в мире

Опубликовано видео крушения украинского сухогруза в Турции

15:54 30.01.2021 (обновлено: 17:11 30.01.2021)
 
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МОСКВА, 30 янв РИА Новости. Телеканал НТВ опубликовал видео, на котором запечатлен момент крушения сухогруза Arvin у берегов Турции.
На кадрах видно, как судно раскачивается на волнах, после чего переламывается в носовой части. Экипаж пытается экстренно связаться с диспетчером, однако не получает ответа.
Украинский сухогруз Arvin затонул у побережья Турции 17 января. На его борту были 12 человек: двое россиян и десять граждан Украины. По данным береговой охраны, трое моряков погибли, шестерых удалось спасти, поиск еще троих продолжается. Среди спасенных — старший техник судна россиянин Николай Кринов.
Согласно порталу vesselfinder, "Арвин" до 1992 года ходил под российским флагом. Тогда судно эксплуатировалось Беломоро-Онежским пароходством, позднее перешло под флаг Болгарии, а затем Камбоджи. С 2016-го сухогруз ходит под флагом Палау.
Спасатели на берегу Черного моря в районе Инкуму, где затонул сухогруз Арвин. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
19 января, 00:11
В Турции опознали тела двух украинцев с затонувшего сухогруза Arvin
 
Крушение украинского судна в ТурцииРоссияТурцияКамбоджаПалауУкраинаВ мире
 
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