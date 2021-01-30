https://ria.ru/20210130/krushenie-1595274689.html

Опубликовано видео крушения украинского сухогруза в Турции

Опубликовано видео крушения украинского сухогруза в Турции

Телеканал НТВ опубликовал видео, на котором запечатлен момент крушения сухогруза Arvin у берегов Турции. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T15:54

2021-01-30T15:54

2021-01-30T17:11

крушение украинского судна в турции

россия

турция

камбоджа

палау

украина

в мире

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Телеканал НТВ опубликовал видео, на котором запечатлен момент крушения сухогруза Arvin у берегов Турции.На кадрах видно, как судно раскачивается на волнах, после чего переламывается в носовой части. Экипаж пытается экстренно связаться с диспетчером, однако не получает ответа.Украинский сухогруз Arvin затонул у побережья Турции 17 января. На его борту были 12 человек: двое россиян и десять граждан Украины. По данным береговой охраны, трое моряков погибли, шестерых удалось спасти, поиск еще троих продолжается. Среди спасенных — старший техник судна россиянин Николай Кринов.Согласно порталу vesselfinder, "Арвин" до 1992 года ходил под российским флагом. Тогда судно эксплуатировалось Беломоро-Онежским пароходством, позднее перешло под флаг Болгарии, а затем Камбоджи. С 2016-го сухогруз ходит под флагом Палау.

https://ria.ru/20210119/tela-1593603070.html

россия

турция

камбоджа

палау

украина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение украинского судна в турции, россия, турция, камбоджа, палау, украина, в мире