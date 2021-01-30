https://ria.ru/20210130/krushenie-1595274689.html
Опубликовано видео крушения украинского сухогруза в Турции
Опубликовано видео крушения украинского сухогруза в Турции
Телеканал НТВ опубликовал видео, на котором запечатлен момент крушения сухогруза Arvin у берегов Турции. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T15:54
2021-01-30T15:54
2021-01-30T17:11
крушение украинского судна в турции
россия
турция
камбоджа
палау
украина
в мире
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Телеканал НТВ опубликовал видео, на котором запечатлен момент крушения сухогруза Arvin у берегов Турции.На кадрах видно, как судно раскачивается на волнах, после чего переламывается в носовой части. Экипаж пытается экстренно связаться с диспетчером, однако не получает ответа.Украинский сухогруз Arvin затонул у побережья Турции 17 января. На его борту были 12 человек: двое россиян и десять граждан Украины. По данным береговой охраны, трое моряков погибли, шестерых удалось спасти, поиск еще троих продолжается. Среди спасенных — старший техник судна россиянин Николай Кринов.Согласно порталу vesselfinder, "Арвин" до 1992 года ходил под российским флагом. Тогда судно эксплуатировалось Беломоро-Онежским пароходством, позднее перешло под флаг Болгарии, а затем Камбоджи. С 2016-го сухогруз ходит под флагом Палау.
https://ria.ru/20210119/tela-1593603070.html
россия
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крушение украинского судна в турции, россия, турция, камбоджа, палау, украина, в мире