https://ria.ru/20211207/zavershenie-1762488200.html

Эвакуацию экипажа сухогруза, севшего на мель у Сахалина, успешно завершили

Эвакуацию экипажа сухогруза, севшего на мель у Сахалина, успешно завершили - РИА Новости, 07.12.2021

Эвакуацию экипажа сухогруза, севшего на мель у Сахалина, успешно завершили

Эвакуация экипажа судна Xing Yuan, севшего на мель у берегов Сахалина, успешно завершена, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС по Сахалинской области. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T06:59

2021-12-07T06:59

2021-12-07T14:41

происшествия

китай

южно-сахалинск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сахалин

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Эвакуация экипажа судна Xing Yuan, севшего на мель у берегов Сахалина, успешно завершена, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС по Сахалинской области.Накануне МЧС и власти Сахалина сообщали, что сухогруз сел на мель в Холмске. На борту судна Xing Yuan находился экипаж из 12 граждан КНР и 103 тонны топлива. По данным морского спасательно-координационного центра Южно-Сахалинска, сухогруз повреждений не получил."В 14:26 (6:27 мск – ред.) эвакуация экипажа с судна Xing Yuan успешно завершилась. Все 12 человек доставлены на берег и проходят процедуру таможенного досмотра. Специалисты готовятся к осмотру судна, а также к установке боновых заграждений. В настоящее время разлива топлива не наблюдается", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте происшествия находится начальник ГУ МЧС по Сахалинской области, в спасательных работах участвуют шесть человек и три единицы техники.

https://ria.ru/20211206/sudno-1762316319.html

китай

южно-сахалинск

сахалин

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происшествия, китай, южно-сахалинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сахалин