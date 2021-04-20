В Луизиане при опрокидывании судна погибли пять человек
08:58 20.04.2021 (обновлено: 10:01 20.04.2021)
© AP Photo / Gerald HerbertCамоподъемное самоходное судно перевернулось в семи милях от побережья Луизианы в Мексиканском заливе
© AP Photo / Gerald Herbert
Ранее телеканал NBC сообщал, что специалисты смогли обнаружить тело одного погибшего.
29 июня 2020, 11:57В Бангладеш число погибших при опрокидывании судна выросло до 30
"Пятеро, к сожалению, были обнаружены мертвыми, и восемь числятся пропавшими без вести", - заявил на брифинге капитан береговой охраны Уилл Уотсон, его слова приводит газета New York Times.
В своем релизе береговая охрана сообщила, что спасатели и добровольцы занимались поисками пропавших на протяжении 175 часов, или "непрерывно" в течение шести дней.
"Приостановка поисков - одно из самых сложных решений, которое приходится принимать Береговой охране ... Я хотел бы выразить глубокие и искренние соболезнования семьям, друзьям и близким - всем тем, кого коснулась эта трагедия", - подчеркнул Уотсон, слова которого приводятся в релизе.
Береговая охрана получила сигнал тревоги о потерпевшем бедствие 39-метровом торговом судне 13 апреля. На борту находились 19 человек. Тогда Береговая охрана сообщала, что при опрокидывании судна у берегов Луизианы пропали без вести 12 человек, еще шестерых удалось спасти.