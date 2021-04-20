https://ria.ru/20210420/luiziana-1729035031.html

В Луизиане при опрокидывании судна погибли пять человек

В Луизиане при опрокидывании судна погибли пять человек

Спасатели обнаружили тела пяти человек, погибших при опрокидывании судна у берегов американского штата Луизиана, поиски восьмерых пропавших приостановлены,... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T08:58

2021-04-20T08:58

2021-04-20T10:01

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Спасатели обнаружили тела пяти человек, погибших при опрокидывании судна у берегов американского штата Луизиана, поиски восьмерых пропавших приостановлены, сообщила Береговая охрана США.Ранее телеканал NBC сообщал, что специалисты смогли обнаружить тело одного погибшего."Пятеро, к сожалению, были обнаружены мертвыми, и восемь числятся пропавшими без вести", - заявил на брифинге капитан береговой охраны Уилл Уотсон, его слова приводит газета New York Times.В своем релизе береговая охрана сообщила, что спасатели и добровольцы занимались поисками пропавших на протяжении 175 часов, или "непрерывно" в течение шести дней.Береговая охрана получила сигнал тревоги о потерпевшем бедствие 39-метровом торговом судне 13 апреля. На борту находились 19 человек. Тогда Береговая охрана сообщала, что при опрокидывании судна у берегов Луизианы пропали без вести 12 человек, еще шестерых удалось спасти.

https://ria.ru/20200629/1573616891.html

https://ria.ru/20210330/postradavshie-1603508283.html

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луизиана, сша, в мире