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В Луизиане при опрокидывании судна погибли пять человек
В Луизиане при опрокидывании судна погибли пять человек
Спасатели обнаружили тела пяти человек, погибших при опрокидывании судна у берегов американского штата Луизиана, поиски восьмерых пропавших приостановлены,... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T08:58
2021-04-20T10:01
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Спасатели обнаружили тела пяти человек, погибших при опрокидывании судна у берегов американского штата Луизиана, поиски восьмерых пропавших приостановлены, сообщила Береговая охрана США.Ранее телеканал NBC сообщал, что специалисты смогли обнаружить тело одного погибшего."Пятеро, к сожалению, были обнаружены мертвыми, и восемь числятся пропавшими без вести", - заявил на брифинге капитан береговой охраны Уилл Уотсон, его слова приводит газета New York Times.В своем релизе береговая охрана сообщила, что спасатели и добровольцы занимались поисками пропавших на протяжении 175 часов, или "непрерывно" в течение шести дней.Береговая охрана получила сигнал тревоги о потерпевшем бедствие 39-метровом торговом судне 13 апреля. На борту находились 19 человек. Тогда Береговая охрана сообщала, что при опрокидывании судна у берегов Луизианы пропали без вести 12 человек, еще шестерых удалось спасти.
https://ria.ru/20200629/1573616891.html
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луизиана, сша, в мире

В Луизиане при опрокидывании судна погибли пять человек

08:58 20.04.2021 (обновлено: 10:01 20.04.2021)
 
© AP Photo / Gerald HerbertCамоподъемное самоходное судно перевернулось в семи милях от побережья Луизианы в Мексиканском заливе
Cамоподъемное самоходное судно перевернулось в семи милях от побережья Луизианы в Мексиканском заливе - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© AP Photo / Gerald Herbert
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Спасатели обнаружили тела пяти человек, погибших при опрокидывании судна у берегов американского штата Луизиана, поиски восьмерых пропавших приостановлены, сообщила Береговая охрана США.
Ранее телеканал NBC сообщал, что специалисты смогли обнаружить тело одного погибшего.
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"Пятеро, к сожалению, были обнаружены мертвыми, и восемь числятся пропавшими без вести", - заявил на брифинге капитан береговой охраны Уилл Уотсон, его слова приводит газета New York Times.
В своем релизе береговая охрана сообщила, что спасатели и добровольцы занимались поисками пропавших на протяжении 175 часов, или "непрерывно" в течение шести дней.
"Приостановка поисков - одно из самых сложных решений, которое приходится принимать Береговой охране ... Я хотел бы выразить глубокие и искренние соболезнования семьям, друзьям и близким - всем тем, кого коснулась эта трагедия", - подчеркнул Уотсон, слова которого приводятся в релизе.
Береговая охрана получила сигнал тревоги о потерпевшем бедствие 39-метровом торговом судне 13 апреля. На борту находились 19 человек. Тогда Береговая охрана сообщала, что при опрокидывании судна у берегов Луизианы пропали без вести 12 человек, еще шестерых удалось спасти.
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