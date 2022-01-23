https://ria.ru/20220123/tanker-1769104861.html

В Черном море загорелся танкер с российским экипажем

В Черном море загорелся танкер с российским экипажем - РИА Новости, 23.01.2022

В Черном море загорелся танкер с российским экипажем

Пожар вспыхнул на танкере под флагом Коморских островов в Черном море, экипаж, состоящий из россиян, эвакуирован, рассказали РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T07:20

2022-01-23T07:20

2022-01-23T07:42

в мире

коморские острова

черное море

россия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пожар вспыхнул на танкере под флагом Коморских островов в Черном море, экипаж, состоящий из россиян, эвакуирован, рассказали РИА Новости в экстренных службах.Пострадавших нет, семь россиян эвакуировали на буксир British под флагом Молдавии.Из новороссийского порта на место происшествия прислали два многофункциональных аварийно-спасательных судна "Спасатель Демидов" и "Меркурий". При первичном визуальном осмотре наблюдалось незначительное задымление.В настоящее время судно находится на якорной стоянке, палубное освещение, навигационные огни и генератор в рабочем состоянии. По словам экипажа, моторный отсек задраен, есть автоматические системы пожаротушения.По состоянию на 06.00 мск визуально признаков пожара нет. Прорабатывается вопрос с судовладельцем о высадке на судно аварийной партии. К тушению привлекли 27 человек и 3 единицы техники.

https://ria.ru/20211213/avarii-1763442777.html

коморские острова

черное море

россия

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в мире, коморские острова, черное море, россия