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В Черном море загорелся танкер с российским экипажем
В Черном море загорелся танкер с российским экипажем - РИА Новости, 23.01.2022
В Черном море загорелся танкер с российским экипажем
Пожар вспыхнул на танкере под флагом Коморских островов в Черном море, экипаж, состоящий из россиян, эвакуирован, рассказали РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T07:20
2022-01-23T07:42
в мире
коморские острова
черное море
россия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пожар вспыхнул на танкере под флагом Коморских островов в Черном море, экипаж, состоящий из россиян, эвакуирован, рассказали РИА Новости в экстренных службах.Пострадавших нет, семь россиян эвакуировали на буксир British под флагом Молдавии.Из новороссийского порта на место происшествия прислали два многофункциональных аварийно-спасательных судна "Спасатель Демидов" и "Меркурий". При первичном визуальном осмотре наблюдалось незначительное задымление.В настоящее время судно находится на якорной стоянке, палубное освещение, навигационные огни и генератор в рабочем состоянии. По словам экипажа, моторный отсек задраен, есть автоматические системы пожаротушения.По состоянию на 06.00 мск визуально признаков пожара нет. Прорабатывается вопрос с судовладельцем о высадке на судно аварийной партии. К тушению привлекли 27 человек и 3 единицы техники.
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в мире, коморские острова, черное море, россия
07:20 23.01.2022 (обновлено: 07:42 23.01.2022)
 
В Черном море загорелся танкер с российским экипажем

В Черном море произошел пожар на танкере "Almuntazah" с российским экипажем

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЧерное море
Черное море - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Черное море
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пожар вспыхнул на танкере под флагом Коморских островов в Черном море, экипаж, состоящий из россиян, эвакуирован, рассказали РИА Новости в экстренных службах.

"В акватории Черного моря в пяти километрах от мыса "Железный рог" в 00.10 23 января загорелся танкер Almuntazah под флагом Коморские острова, принадлежностью Великобритании. На борту более 700 тонн мазута", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет, семь россиян эвакуировали на буксир British под флагом Молдавии.
Из новороссийского порта на место происшествия прислали два многофункциональных аварийно-спасательных судна "Спасатель Демидов" и "Меркурий". При первичном визуальном осмотре наблюдалось незначительное задымление.
В настоящее время судно находится на якорной стоянке, палубное освещение, навигационные огни и генератор в рабочем состоянии. По словам экипажа, моторный отсек задраен, есть автоматические системы пожаротушения.
По состоянию на 06.00 мск визуально признаков пожара нет. Прорабатывается вопрос с судовладельцем о высадке на судно аварийной партии. К тушению привлекли 27 человек и 3 единицы техники.
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