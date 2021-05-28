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У берегов Японии столкнулись сухогруз и танкер
У берегов Японии столкнулись сухогруз и танкер - РИА Новости, 28.05.2021
У берегов Японии столкнулись сухогруз и танкер
Японский сухогруз "Byakko" и химический танкер "Ulsan Pioneer" под флагом Маршалловых островов столкнулись во Внутреннем Японском море, сухогруз перевернулся,... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T01:23
2021-05-28T01:23
японское море
южная корея
мьянма
маршалловы острова
в мире
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ТОКИО, 28 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Японский сухогруз "Byakko" и химический танкер "Ulsan Pioneer" под флагом Маршалловых островов столкнулись во Внутреннем Японском море, сухогруз перевернулся, три человека пропали без вести, сообщил телеканал NHK.Уточняется, что на борту сухогруза "Byakko" (водоизмещение 11 тысяч тонн) находилось 12 членов экипажа, три человека из них считаются пропавшими без вести. Остальные 9 госпитализированы, угрозы для жизни нет. На борту танкера (водоизмещение 2700 тонн) находились 13 человек. Это граждане Южной Кореи и Мьянмы. Никто из них не пострадал.
https://radiosputnik.ria.ru/20210526/proisshestviya-1733914245.html
японское море
южная корея
мьянма
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японское море, южная корея, мьянма, маршалловы острова, в мире

У берегов Японии столкнулись сухогруз и танкер

01:23 28.05.2021
 
© РИА Новости / Юрий Сомов / Перейти в фотобанкЯпонское море
Японское море - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Юрий Сомов
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ТОКИО, 28 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Японский сухогруз "Byakko" и химический танкер "Ulsan Pioneer" под флагом Маршалловых островов столкнулись во Внутреннем Японском море, сухогруз перевернулся, три человека пропали без вести, сообщил телеканал NHK.
Уточняется, что на борту сухогруза "Byakko" (водоизмещение 11 тысяч тонн) находилось 12 членов экипажа, три человека из них считаются пропавшими без вести. Остальные 9 госпитализированы, угрозы для жизни нет. На борту танкера (водоизмещение 2700 тонн) находились 13 человек. Это граждане Южной Кореи и Мьянмы. Никто из них не пострадал.
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Японское мореЮжная КореяМьянмаМаршалловы островаВ мире
 
 
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