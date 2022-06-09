https://ria.ru/20220609/pozhar-1794133537.html

Вблизи Владивостока загорелось рыболовное судно

Вблизи Владивостока загорелось рыболовное судно - РИА Новости, 09.06.2022

Вблизи Владивостока загорелось рыболовное судно

Один человек пострадал при пожаре на рыболовном судне "Икларанд" у Владивостока в ночь на четверг, тушение продолжается, разлива нефтепродуктов не наблюдается,... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T02:48

2022-06-09T02:48

2022-06-09T02:48

происшествия

владивосток

русский (остров)

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ВЛАДИВОСТОК, 9 июн – РИА Новости. Один человек пострадал при пожаре на рыболовном судне "Икларанд" у Владивостока в ночь на четверг, тушение продолжается, разлива нефтепродуктов не наблюдается, сообщил РИА Новости начальник Морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) во Владивостоке Николай Пирожков.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что рыболовный траулер загорелся в Амурском заливе вблизи Владивостока, с горящего судна эвакуированы 13 членов экипажа."Сегодня ночью в Амурском заливе, примерно в одной миле к северо-западу от острова Русский на рыболовном судне "Икларанд" судовладельца "Дельфин", порт приписки Владивосток, в машинном отделении возник пожар. На борту было 17 человек, потребовалась эвакуация и тушение. Подошедшим судном Морсспасслужбы "Капитан Балашов", самоходным плашкоутом "Лотос", буксиром и спасательным катером все 17 членов экипажа благополучно эвакуированы. Одному члену экипажа понадобилась медицинская помощь, он эвакуирован в больницу Владивостока", - сказал Пирожков.По его словам, сейчас состояние мужчины удовлетворительное."На данный момент производится тушение пожара судном Морспасслужбы "Ростов Великий", видимого разлива нефтепродуктов не наблюдается", - отметил Пирожков.

https://ria.ru/20220523/pozhar-1790067259.html

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русский (остров)

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происшествия, владивосток, русский (остров)