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Вблизи Владивостока загорелось рыболовное судно - РИА Новости, 09.06.2022
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Вблизи Владивостока загорелось рыболовное судно
Вблизи Владивостока загорелось рыболовное судно - РИА Новости, 09.06.2022
Вблизи Владивостока загорелось рыболовное судно
Один человек пострадал при пожаре на рыболовном судне "Икларанд" у Владивостока в ночь на четверг, тушение продолжается, разлива нефтепродуктов не наблюдается,... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T02:48
2022-06-09T02:48
происшествия
владивосток
русский (остров)
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ВЛАДИВОСТОК, 9 июн – РИА Новости. Один человек пострадал при пожаре на рыболовном судне "Икларанд" у Владивостока в ночь на четверг, тушение продолжается, разлива нефтепродуктов не наблюдается, сообщил РИА Новости начальник Морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) во Владивостоке Николай Пирожков.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что рыболовный траулер загорелся в Амурском заливе вблизи Владивостока, с горящего судна эвакуированы 13 членов экипажа."Сегодня ночью в Амурском заливе, примерно в одной миле к северо-западу от острова Русский на рыболовном судне "Икларанд" судовладельца "Дельфин", порт приписки Владивосток, в машинном отделении возник пожар. На борту было 17 человек, потребовалась эвакуация и тушение. Подошедшим судном Морсспасслужбы "Капитан Балашов", самоходным плашкоутом "Лотос", буксиром и спасательным катером все 17 членов экипажа благополучно эвакуированы. Одному члену экипажа понадобилась медицинская помощь, он эвакуирован в больницу Владивостока", - сказал Пирожков.По его словам, сейчас состояние мужчины удовлетворительное."На данный момент производится тушение пожара судном Морспасслужбы "Ростов Великий", видимого разлива нефтепродуктов не наблюдается", - отметил Пирожков.
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происшествия, владивосток, русский (остров)
02:48 09.06.2022
 
Вблизи Владивостока загорелось рыболовное судно

Вблизи Владивостока загорелось рыболовное судно, пострадал один член экипажа

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВид на Владивосток
Вид на Владивосток - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 9 июн – РИА Новости. Один человек пострадал при пожаре на рыболовном судне "Икларанд" у Владивостока в ночь на четверг, тушение продолжается, разлива нефтепродуктов не наблюдается, сообщил РИА Новости начальник Морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) во Владивостоке Николай Пирожков.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что рыболовный траулер загорелся в Амурском заливе вблизи Владивостока, с горящего судна эвакуированы 13 членов экипажа.
"Сегодня ночью в Амурском заливе, примерно в одной миле к северо-западу от острова Русский на рыболовном судне "Икларанд" судовладельца "Дельфин", порт приписки Владивосток, в машинном отделении возник пожар. На борту было 17 человек, потребовалась эвакуация и тушение. Подошедшим судном Морсспасслужбы "Капитан Балашов", самоходным плашкоутом "Лотос", буксиром и спасательным катером все 17 членов экипажа благополучно эвакуированы. Одному члену экипажа понадобилась медицинская помощь, он эвакуирован в больницу Владивостока", - сказал Пирожков.
По его словам, сейчас состояние мужчины удовлетворительное.
Филиппины - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 04:26
При пожаре на судне на Филиппинах погибли семь человек, сообщили СМИ
"На данный момент производится тушение пожара судном Морспасслужбы "Ростов Великий", видимого разлива нефтепродуктов не наблюдается", - отметил Пирожков.
 
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