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Затонувший в Приморье краболов был исправным, заявил судовладелец
Затонувший в Приморье краболов был исправным, заявил судовладелец - РИА Новости, 02.02.2022
Затонувший в Приморье краболов был исправным, заявил судовладелец
Краболовное судно "Акванавт", затонувшее в среду у причала в Зарубино в Приморье, прошло ремонт летом 2021 года, в рейс вышло технически исправным, сообщил РИА... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T09:51
2022-02-02T09:52
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 2 фев – РИА Новости. Краболовное судно "Акванавт", затонувшее в среду у причала в Зарубино в Приморье, прошло ремонт летом 2021 года, в рейс вышло технически исправным, сообщил РИА Новости представитель компании-судовладельца "Примкраб".В приморском филиале ФГБУ "Морспасслужба" РИА Новости сообщили, что краболовное судно "Акванавт" затонуло у причала порта Зарубино в Приморье, часть судна – над водой. Один член экипажа погиб, эвакуированы с судна 14 человек. Водолаз обследует судно. Разлива топлива нет. По предварительным данным транспортной прокуратуры, на борту краболова находится 16 тонн топлива. Судовладелец сообщал, что судно затонуло за несколько минут. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекших по неосторожности смерть человека."На судне "Акванавт" летом 2021 года проведен ремонт с проведением докового освидетельствования Российским морским регистром судоходства. При оценке технического состояния корпусных конструкций судна замечаний не было. В предрейсовом отчете о готовности судна к выходу никаких неисправностей не заявлено, то есть судно вышло в рейс технически исправным", - сообщили в компании.Там отметили, что, согласно ежесуточным отчетам технического состояния, судно находилось в технически исправном состоянии, замечаний к работе механизмов не было.
https://ria.ru/20220202/akvanavt-1770601326.html
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происшествия, приморский край
09:51 02.02.2022 (обновлено: 09:52 02.02.2022)
 
Затонувший в Приморье краболов был исправным, заявил судовладелец

В "Примкраб" заявили, что затонувшее судно "Акванавт" вышло в рейс технически исправным

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУссурийский залив во Владивостоке
Уссурийский залив во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 2 фев – РИА Новости. Краболовное судно "Акванавт", затонувшее в среду у причала в Зарубино в Приморье, прошло ремонт летом 2021 года, в рейс вышло технически исправным, сообщил РИА Новости представитель компании-судовладельца "Примкраб".
В приморском филиале ФГБУ "Морспасслужба" РИА Новости сообщили, что краболовное судно "Акванавт" затонуло у причала порта Зарубино в Приморье, часть судна – над водой. Один член экипажа погиб, эвакуированы с судна 14 человек. Водолаз обследует судно. Разлива топлива нет. По предварительным данным транспортной прокуратуры, на борту краболова находится 16 тонн топлива. Судовладелец сообщал, что судно затонуло за несколько минут. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекших по неосторожности смерть человека.
Момент затопления краболовного судна Акванавт у причала порта Зарубино в Приморском крае. Кадр из видео
07:07
Момент затопления краболова в Приморье сняли на видео
"На судне "Акванавт" летом 2021 года проведен ремонт с проведением докового освидетельствования Российским морским регистром судоходства. При оценке технического состояния корпусных конструкций судна замечаний не было. В предрейсовом отчете о готовности судна к выходу никаких неисправностей не заявлено, то есть судно вышло в рейс технически исправным", - сообщили в компании.
Там отметили, что, согласно ежесуточным отчетам технического состояния, судно находилось в технически исправном состоянии, замечаний к работе механизмов не было.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
06:38
СК возбудил дело по факту гибели человека на затонувшем судне в Приморье
 
ПроисшествияПриморский край
 
 
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