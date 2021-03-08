https://ria.ru/20210308/sudno-1600319945.html

Горевшее в Японском море российское судно отбуксировали к берегу

Горевшее в Японском море российское судно отбуксировали к берегу

Российское судно "Витим", которое загорелось в субботу утром в Японском море, отбуксировали к берегу в Приморье, морская спасательная служба откачает из него... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T03:39

2021-03-08T03:39

2021-03-08T03:39

россия

японское море

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 8 мар – РИА Новости. Российское судно "Витим", которое загорелось в субботу утром в Японском море, отбуксировали к берегу в Приморье, морская спасательная служба откачает из него воду, сообщил РИА Новости представитель судовладельца ООО "Пасифик Краб".Утром 6 марта в 12 милях на траверзе острова Аскольд в Японском море загорелось судно с 30 рыбаками. Возгорание произошло в рыбном цеху. Судовладелец отмечал, что при возникновении пожара моряки сами начали его тушить. Пострадавших нет, члены экипажа эвакуированы и доставлены во Владивосток на судне "Алчан". Спасательное судно также тушило пожар. Транспортная прокуратура начала проверку. Накануне "Витим" взяли на буксир и повели к берегу, крен судна был 45 градусов."Судно отбуксировали в район бухты Тихая. На данный момент слабый белый дым на корме промысловой палубы. Сейчас служба Морспаса будет заниматься откачиванием воды и ликвидацией крена, если будет необходимость - остаточных мест от пожара. Позже будет определено место постановки к причалу", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210127/avianosets-1594757286.html

россия

японское море

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, японское море, владивосток, происшествия