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Горевшее в Японском море российское судно отбуксировали к берегу
Горевшее в Японском море российское судно отбуксировали к берегу
Российское судно "Витим", которое загорелось в субботу утром в Японском море, отбуксировали к берегу в Приморье, морская спасательная служба откачает из него... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T03:39
2021-03-08T03:39
россия
японское море
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 8 мар – РИА Новости. Российское судно "Витим", которое загорелось в субботу утром в Японском море, отбуксировали к берегу в Приморье, морская спасательная служба откачает из него воду, сообщил РИА Новости представитель судовладельца ООО "Пасифик Краб".Утром 6 марта в 12 милях на траверзе острова Аскольд в Японском море загорелось судно с 30 рыбаками. Возгорание произошло в рыбном цеху. Судовладелец отмечал, что при возникновении пожара моряки сами начали его тушить. Пострадавших нет, члены экипажа эвакуированы и доставлены во Владивосток на судне "Алчан". Спасательное судно также тушило пожар. Транспортная прокуратура начала проверку. Накануне "Витим" взяли на буксир и повели к берегу, крен судна был 45 градусов."Судно отбуксировали в район бухты Тихая. На данный момент слабый белый дым на корме промысловой палубы. Сейчас служба Морспаса будет заниматься откачиванием воды и ликвидацией крена, если будет необходимость - остаточных мест от пожара. Позже будет определено место постановки к причалу", - сказал собеседник агентства.
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россия, японское море, владивосток, происшествия

Горевшее в Японском море российское судно отбуксировали к берегу

03:39 08.03.2021
 
© РИА Новости / Юрий Сомов / Перейти в фотобанкЯпонское море. Архив
Японское море. Архив - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© РИА Новости / Юрий Сомов
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ВЛАДИВОСТОК, 8 мар – РИА Новости. Российское судно "Витим", которое загорелось в субботу утром в Японском море, отбуксировали к берегу в Приморье, морская спасательная служба откачает из него воду, сообщил РИА Новости представитель судовладельца ООО "Пасифик Краб".
Утром 6 марта в 12 милях на траверзе острова Аскольд в Японском море загорелось судно с 30 рыбаками. Возгорание произошло в рыбном цеху. Судовладелец отмечал, что при возникновении пожара моряки сами начали его тушить. Пострадавших нет, члены экипажа эвакуированы и доставлены во Владивосток на судне "Алчан". Спасательное судно также тушило пожар. Транспортная прокуратура начала проверку. Накануне "Витим" взяли на буксир и повели к берегу, крен судна был 45 градусов.
"Судно отбуксировали в район бухты Тихая. На данный момент слабый белый дым на корме промысловой палубы. Сейчас служба Морспаса будет заниматься откачиванием воды и ликвидацией крена, если будет необходимость - остаточных мест от пожара. Позже будет определено место постановки к причалу", - сказал собеседник агентства.
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