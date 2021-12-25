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Пассажирская баржа села на мель у берегов Владивостока
Пассажирская баржа села на мель у берегов Владивостока - РИА Новости, 25.12.2021
Пассажирская баржа села на мель у берегов Владивостока
Пассажирская баржа, на борту которой четыре человека, села на мель у берегов Владивостока, решается вопрос об эвакуации людей, сообщил РИА Новости представитель РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T16:10
2021-12-25T18:11
происшествия
владивосток
русский (остров)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
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ВЛАДИВОСТОК, 25 дек – РИА Новости. Пассажирская баржа, на борту которой четыре человека, села на мель у берегов Владивостока, решается вопрос об эвакуации людей, сообщил РИА Новости представитель мэрии.По его словам, баржа села на мель в районе острова Клыкова. Технические условия не позволяют судам спасателей подойти к ней вплотную. Решается вопрос об эвакуации людей, планируется задействовать вертолет."Никто из пассажиров не пострадал. Люди находятся в тепле, на барже также есть электричество. Рядом дежурят спасатели", - отметил собеседник.Пассажирская баржа не повреждена, течи нет, к ней вышло два судна Росморречфлота, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ведомства Алексей Кравченко.Баржу, потерявшую ход у берегов Владивостока, начало сносить с мели на глубину, вероятно, людей с нее сможет эвакуировать находящееся рядом спасательное судно, сообщил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко."Капитан сообщил, что баржу начало сносить с мели в сторону глубокой воды. Вариант с (эвакуацией) вертолётом отпал. Баржа дрейфует на юго-восток. Сейчас (спасательное судно) "Капитан Балашов" ожидает в том районе… В ближайшее время, если баржа достигнет глубин, где "Капитан Балашов" сможет ошвартоваться, то людей с нее снимут, а дальше будут принимать решение по судьбе судна", - сказал Кравченко.
https://ria.ru/20211217/konteynerovoz-1764203025.html
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происшествия, владивосток, русский (остров), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
16:10 25.12.2021 (обновлено: 18:11 25.12.2021)
 
Пассажирская баржа села на мель у берегов Владивостока

Пассажирская баржа села на мель у берегов Владивостока, решается вопрос об эвакуации людей

© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкКатер спасательной службы на водных объектах патрулирует Москву-реку
Катер спасательной службы на водных объектах патрулирует Москву-реку - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© РИА Новости / Владимир Баранов
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ВЛАДИВОСТОК, 25 дек – РИА Новости. Пассажирская баржа, на борту которой четыре человека, села на мель у берегов Владивостока, решается вопрос об эвакуации людей, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
"В 17.40 (10.40 мск) в центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступила информация о дрейфующей барже, следовавшей с острова Попова в сторону острова Русского. На борту судна находятся четыре человека. По предварительной информации, причиной потери хода стала поломка винта", - сообщил собеседник.
По его словам, баржа села на мель в районе острова Клыкова. Технические условия не позволяют судам спасателей подойти к ней вплотную. Решается вопрос об эвакуации людей, планируется задействовать вертолет.
"Никто из пассажиров не пострадал. Люди находятся в тепле, на барже также есть электричество. Рядом дежурят спасатели", - отметил собеседник.
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Пассажирская баржа не повреждена, течи нет, к ней вышло два судна Росморречфлота, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ведомства Алексей Кравченко.
"Само судно вне опасности, не повреждено. Водотечности нет. К барже вышли два наших судна. На борту пассажиры – три женщины. Решается вопрос, как будут эвакуировать людей. Угрозы их жизни нет, но хотят снять с баржи. Она на мелководье, и буксир не может подойти близко. Будут эвакуировать или вертолетом, или катер подойдет. Пара часов, и вопрос будет решен", - сказал собеседник.
Баржу, потерявшую ход у берегов Владивостока, начало сносить с мели на глубину, вероятно, людей с нее сможет эвакуировать находящееся рядом спасательное судно, сообщил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.
"Капитан сообщил, что баржу начало сносить с мели в сторону глубокой воды. Вариант с (эвакуацией) вертолётом отпал. Баржа дрейфует на юго-восток. Сейчас (спасательное судно) "Капитан Балашов" ожидает в том районе… В ближайшее время, если баржа достигнет глубин, где "Капитан Балашов" сможет ошвартоваться, то людей с нее снимут, а дальше будут принимать решение по судьбе судна", - сказал Кравченко.
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ПроисшествияВладивостокРусский (остров)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
 
 
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