https://ria.ru/20211225/barzha-1765476569.html

Пассажирская баржа села на мель у берегов Владивостока

Пассажирская баржа села на мель у берегов Владивостока - РИА Новости, 25.12.2021

Пассажирская баржа села на мель у берегов Владивостока

Пассажирская баржа, на борту которой четыре человека, села на мель у берегов Владивостока, решается вопрос об эвакуации людей, сообщил РИА Новости представитель РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T16:10

2021-12-25T16:10

2021-12-25T18:11

происшествия

владивосток

русский (остров)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

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ВЛАДИВОСТОК, 25 дек – РИА Новости. Пассажирская баржа, на борту которой четыре человека, села на мель у берегов Владивостока, решается вопрос об эвакуации людей, сообщил РИА Новости представитель мэрии.По его словам, баржа села на мель в районе острова Клыкова. Технические условия не позволяют судам спасателей подойти к ней вплотную. Решается вопрос об эвакуации людей, планируется задействовать вертолет."Никто из пассажиров не пострадал. Люди находятся в тепле, на барже также есть электричество. Рядом дежурят спасатели", - отметил собеседник.Пассажирская баржа не повреждена, течи нет, к ней вышло два судна Росморречфлота, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ведомства Алексей Кравченко.Баржу, потерявшую ход у берегов Владивостока, начало сносить с мели на глубину, вероятно, людей с нее сможет эвакуировать находящееся рядом спасательное судно, сообщил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко."Капитан сообщил, что баржу начало сносить с мели в сторону глубокой воды. Вариант с (эвакуацией) вертолётом отпал. Баржа дрейфует на юго-восток. Сейчас (спасательное судно) "Капитан Балашов" ожидает в том районе… В ближайшее время, если баржа достигнет глубин, где "Капитан Балашов" сможет ошвартоваться, то людей с нее снимут, а дальше будут принимать решение по судьбе судна", - сказал Кравченко.

https://ria.ru/20211217/konteynerovoz-1764203025.html

https://ria.ru/20211223/dtp-1765045948.html

владивосток

русский (остров)

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происшествия, владивосток, русский (остров), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)