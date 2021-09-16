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Членов экипажа севшего на мель судна в Карском море эвакуировали
Членов экипажа севшего на мель судна в Карском море эвакуировали - РИА Новости, 16.09.2021
Членов экипажа севшего на мель судна в Карском море эвакуировали
Двенадцать членов экипажа севшего на мель судна обеспечения "Капитан Воронин" в акватории Карского моря эвакуированы на теплоход "Алексей Марышев", рассказал... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T10:23
2021-09-16T10:25
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
карское море
ненецкий автономный округ
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Двенадцать членов экипажа севшего на мель судна обеспечения "Капитан Воронин" в акватории Карского моря эвакуированы на теплоход "Алексей Марышев", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее Главное управление МЧС по Ненецкому автономному округу сообщило о посадке на мель в проливе Югорский Шар судна обеспечения "Капитан Воронин"."По состоянию на 06.00 мск четверга экипаж в составе 12 человек находится на теплоходе "Алексей Марышев", - сказал собеседник агентства.По его словам, состояние здоровья людей удовлетворительное. Получившее пробоину в носовой части судно лежит с креном в 9 градусов на левый борт. Признаков разлива нефтепродуктов не обнаружено."Запланировано прибытие на место ЧП аварийно-спасательного судна "Бейсуг" с водолазами, запасом сорбента и боновыми заграждениями", - добавил собеседник агентства.Он отметил, что в районе происшествия также находится буксир "Супермен". В готовность к вылету приведен вертолет Ми-8 Нарьян-Марского авиаотряда. Всего к реагированию на ЧП привлечены 45 человек и четыре единицы техники.
https://ria.ru/20200914/ekspeditsiya-1576887935.html
карское море
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), карское море, ненецкий автономный округ
10:23 16.09.2021 (обновлено: 10:25 16.09.2021)
 
Членов экипажа севшего на мель судна в Карском море эвакуировали

Членов экипажа севшего на мель судна в Карском море эвакуировали на теплоход

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВид на Карское море
Вид на Карское море - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Двенадцать членов экипажа севшего на мель судна обеспечения "Капитан Воронин" в акватории Карского моря эвакуированы на теплоход "Алексей Марышев", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее Главное управление МЧС по Ненецкому автономному округу сообщило о посадке на мель в проливе Югорский Шар судна обеспечения "Капитан Воронин".
"По состоянию на 06.00 мск четверга экипаж в составе 12 человек находится на теплоходе "Алексей Марышев", - сказал собеседник агентства.
По его словам, состояние здоровья людей удовлетворительное. Получившее пробоину в носовой части судно лежит с креном в 9 градусов на левый борт. Признаков разлива нефтепродуктов не обнаружено.
"Запланировано прибытие на место ЧП аварийно-спасательного судна "Бейсуг" с водолазами, запасом сорбента и боновыми заграждениями", - добавил собеседник агентства.
Он отметил, что в районе происшествия также находится буксир "Супермен". В готовность к вылету приведен вертолет Ми-8 Нарьян-Марского авиаотряда. Всего к реагированию на ЧП привлечены 45 человек и четыре единицы техники.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Карское мореНенецкий автономный округ
 
 
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