https://ria.ru/20210916/ekipazh-1750275118.html

Членов экипажа севшего на мель судна в Карском море эвакуировали

Членов экипажа севшего на мель судна в Карском море эвакуировали - РИА Новости, 16.09.2021

Членов экипажа севшего на мель судна в Карском море эвакуировали

Двенадцать членов экипажа севшего на мель судна обеспечения "Капитан Воронин" в акватории Карского моря эвакуированы на теплоход "Алексей Марышев", рассказал... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T10:23

2021-09-16T10:23

2021-09-16T10:25

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

карское море

ненецкий автономный округ

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Двенадцать членов экипажа севшего на мель судна обеспечения "Капитан Воронин" в акватории Карского моря эвакуированы на теплоход "Алексей Марышев", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее Главное управление МЧС по Ненецкому автономному округу сообщило о посадке на мель в проливе Югорский Шар судна обеспечения "Капитан Воронин"."По состоянию на 06.00 мск четверга экипаж в составе 12 человек находится на теплоходе "Алексей Марышев", - сказал собеседник агентства.По его словам, состояние здоровья людей удовлетворительное. Получившее пробоину в носовой части судно лежит с креном в 9 градусов на левый борт. Признаков разлива нефтепродуктов не обнаружено."Запланировано прибытие на место ЧП аварийно-спасательного судна "Бейсуг" с водолазами, запасом сорбента и боновыми заграждениями", - добавил собеседник агентства.Он отметил, что в районе происшествия также находится буксир "Супермен". В готовность к вылету приведен вертолет Ми-8 Нарьян-Марского авиаотряда. Всего к реагированию на ЧП привлечены 45 человек и четыре единицы техники.

https://ria.ru/20200914/ekspeditsiya-1576887935.html

карское море

ненецкий автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), карское море, ненецкий автономный округ