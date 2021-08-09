https://ria.ru/20210809/trauler-1744999603.html
Тушение российского траулера в Киркенесе прекратили из-за взрывов
Тушение российского траулера в Киркенесе прекратили из-за взрывов - РИА Новости, 09.08.2021
Тушение российского траулера в Киркенесе прекратили из-за взрывов
Противопожарная служба Киркенеса прекратила тушение российского краболова, где в воскресенье вспыхнул пожар, судно отогнали подальше от берега, ночью на нем... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T10:24
2021-08-09T10:24
2021-08-09T11:37
в мире
киркенес
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МУРМАНСК, 9 авг – РИА Новости. Противопожарная служба Киркенеса прекратила тушение российского краболова, где в воскресенье вспыхнул пожар, судно отогнали подальше от берега, ночью на нем произошло несколько взрывов, сообщила телерадиокомпания NRK.Пожар на траулере "Таманго", который занимается ловом краба, вспыхнул в воскресенье днем у причала судоверфи "Кимек" в Киркенесе. На борту находились 22 члена экипажа, они были эвакуированы, пожарные пытались справиться с огнем."Полиция отказалась от идеи потушить пожар на российском краболовном судне, которое было отбуксировано от берега спасательным судном", - сообщили в телекомпании.Отмечается, что около 1.00 (2.00 мск) на судне раздались взрывы, известно, что на борту находится 47 тонн дизельного топлива. После взрывов спасателям пришлось отойти от судна на расстояние 300-400 метров. Сейчас главная задача – предотвратить значительную утечку топлива, если судно затонет, пояснили в спасательной службе. Жителям Киркенеса рекомендовано закрыть все окна, поскольку горящее судно сильно дымит.
https://ria.ru/20210325/trauler-1602757406.html
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Российский траулер "Таманго" горит в норвежском порту. Кадры ЧП
Российский траулер "Таманго" горит в норвежском порту. Кадры ЧП
2021-08-09T10:24
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в мире, киркенес
10:24 09.08.2021 (обновлено: 11:37 09.08.2021)
Тушение российского траулера в Киркенесе прекратили из-за взрывов
Тушение российского траулера "Таманго" в Киркенесе прекратили из-за взрывов