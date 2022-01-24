https://ria.ru/20220124/pozhar-1769197236.html
Все очаги горения на танкере "Almuntazah" ликвидировали
Все очаги горения на танкере "Almuntazah" ликвидировали - РИА Новости, 24.01.2022
Все очаги горения на танкере "Almuntazah" ликвидировали
Все очаги горения на танкере "Almuntazah" в Черном море удалось полностью ликвидировать при помощи аэрозольных шашек, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T09:32
2022-01-24T09:32
2022-01-24T09:32
происшествия
коморские острова
великобритания
черное море
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Все очаги горения на танкере "Almuntazah" в Черном море удалось полностью ликвидировать при помощи аэрозольных шашек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.В акватории Черного моря в пяти километрах от мыса "Железный рог" в 00.10 23 января загорелся танкер "Almuntazah" под флагом Коморских островов, принадлежностью Великобритании. По факту пожара СУСК проводит доследственную проверку."В ходе проведенной разведки очаги горения не обнаружены", - сказал собеседник агентства.По его словам, тушение возгорания на судне проводилось при помощи аэрозольных шашек. К ликвидации последствий пожара привлекались в общей сложности 27 человек и три единицы техники.
https://ria.ru/20220119/pozhar-1768488603.html
коморские острова
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происшествия, коморские острова, великобритания, черное море
Все очаги горения на танкере "Almuntazah" ликвидировали
Все очаги горения на танкере "Almuntazah" в Черном море полностью ликвидировали