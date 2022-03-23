https://ria.ru/20220323/tayvan-1779554868.html

У побережья Тайваня затонуло грузовое судно

У побережья Тайваня затонуло грузовое судно - РИА Новости, 23.03.2022

У побережья Тайваня затонуло грузовое судно

Зарегистрированное в Монголии грузовое судно Prestige во вторник затонуло в международных водах вблизи порта города Тайчжун на Тайване, один член экипажа пропал РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T05:32

2022-03-23T05:32

2022-03-23T05:32

в мире

тайвань

индонезия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570913920_0:111:3200:1911_1920x0_80_0_0_eb41acc44608224560dc782e3060fc0b.jpg

ПЕКИН, 23 мар – РИА Новости. Зарегистрированное в Монголии грузовое судно Prestige во вторник затонуло в международных водах вблизи порта города Тайчжун на Тайване, один член экипажа пропал без вести, сообщает Центральное информационное агентство острова.Судно затонуло во вторник после того, как накренилось вправо в 48,8 морских милях (90,37 километра) от берега, морские власти Тайваня рекомендовали судам избегать соответствующий район.На борту в момент ЧП находились восемь членов экипажа – семь индонезийцев и один житель Тайваня. Граждане Индонезии в ходе спасательной операции были доставлены в безопасное место вертолетами после того, как проходившее вблизи японское грузовое судно спасло пятерых из них, все семеро были в сознании и не пострадали.Местонахождение восьмого члена экипажа пока не установлено, поисково-спасательная операция продолжается.

https://ria.ru/20220322/sudno-1779371300.html

тайвань

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, тайвань, индонезия