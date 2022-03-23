https://ria.ru/20220323/tayvan-1779554868.html
У побережья Тайваня затонуло грузовое судно
У побережья Тайваня затонуло грузовое судно - РИА Новости, 23.03.2022
У побережья Тайваня затонуло грузовое судно
Зарегистрированное в Монголии грузовое судно Prestige во вторник затонуло в международных водах вблизи порта города Тайчжун на Тайване, один член экипажа пропал РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T05:32
2022-03-23T05:32
2022-03-23T05:32
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тайвань
индонезия
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ПЕКИН, 23 мар – РИА Новости. Зарегистрированное в Монголии грузовое судно Prestige во вторник затонуло в международных водах вблизи порта города Тайчжун на Тайване, один член экипажа пропал без вести, сообщает Центральное информационное агентство острова.Судно затонуло во вторник после того, как накренилось вправо в 48,8 морских милях (90,37 километра) от берега, морские власти Тайваня рекомендовали судам избегать соответствующий район.На борту в момент ЧП находились восемь членов экипажа – семь индонезийцев и один житель Тайваня. Граждане Индонезии в ходе спасательной операции были доставлены в безопасное место вертолетами после того, как проходившее вблизи японское грузовое судно спасло пятерых из них, все семеро были в сознании и не пострадали.Местонахождение восьмого члена экипажа пока не установлено, поисково-спасательная операция продолжается.
https://ria.ru/20220322/sudno-1779371300.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тайвань, индонезия
У побережья Тайваня затонуло грузовое судно
У побережья Тайваня затонуло грузовое судно, один член экипажа пропал без вести