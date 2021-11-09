Всех членов экипажа судна, терпящего бедствие в Приморье, эвакуировали

Всех членов экипажа севшего на мель в Приморье судна Rise Shine эвакуировали
Контейнеровоз Rise Shine под флагом Панамы потерпел бедствие в районе мыса Козино.
Контейнеровоз Rise Shine под флагом Панамы потерпел бедствие в районе мыса Козино.
На судне были 14 членов экипажа, все они — граждане Китая.
На судне были 14 членов экипажа, все они — граждане Китая.
По предварительным данным, когда Rise Shine находился в 200 метрах от берега, из-за высокой волны оборвался якорь и судно село на мель.
По предварительным данным, когда Rise Shine находился в 200 метрах от берега, из-за высокой волны оборвался якорь и судно село на мель.
Корпус получил несколько пробоин, но судно не развалилось.
Корпус получил несколько пробоин, но судно не развалилось.
Из-за плохой погоды вертолет со спасателями не сразу смог вылететь к месту происшествия.
Из-за плохой погоды вертолет со спасателями не сразу смог вылететь к месту происшествия.
Спасательная операция проходила в сложных погодных условиях: при ветре с порывами до 15 метров в секунду и волнах высотой до 2,5-3 метров.
Спасательная операция проходила в сложных погодных условиях: при ветре с порывами до 15 метров в секунду и волнах высотой до 2,5-3 метров.
Спасателям удалось десантироваться на труднодоступную местность с вертолета Ми-8.
Спасателям удалось десантироваться на труднодоступную местность с вертолета Ми-8.
Всех 14 членов экипажа подняли на борт и доставили на берег.
Всех 14 членов экипажа подняли на борт и доставили на берег.
На Rise Shine находятся 200 контейнеров с запчастями, в баках — более 300 тонн горючего, разлива топлива нет.
На Rise Shine находятся 200 контейнеров с запчастями, в баках — более 300 тонн горючего, разлива топлива нет.
Разгружать севшее на мель у берегов Находки судно начнут в ближайшие дни, когда утихнет море.
Разгружать севшее на мель у берегов Находки судно начнут в ближайшие дни, когда утихнет море.
Контейнеровоз Rise Shine под флагом Панамы потерпел бедствие в районе мыса Козино.
На судне были 14 членов экипажа, все они — граждане Китая.
По предварительным данным, когда Rise Shine находился в 200 метрах от берега, из-за высокой волны оборвался якорь и судно село на мель.
Корпус получил несколько пробоин, но судно не развалилось.
Из-за плохой погоды вертолет со спасателями не сразу смог вылететь к месту происшествия.
Спасательная операция проходила в сложных погодных условиях: при ветре с порывами до 15 метров в секунду и волнах высотой до 2,5-3 метров.
Спасателям удалось десантироваться на труднодоступную местность с вертолета Ми-8.
Всех 14 членов экипажа подняли на борт и доставили на берег.
На Rise Shine находятся 200 контейнеров с запчастями, в баках — более 300 тонн горючего, разлива топлива нет.
Разгружать севшее на мель у берегов Находки судно начнут в ближайшие дни, когда утихнет море.