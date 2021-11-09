https://ria.ru/20211109/mchs-1758166342.html

Всех членов экипажа судна, терпящего бедствие в Приморье, эвакуировали

Всех членов экипажа судна, терпящего бедствие в Приморье, эвакуировали - РИА Новости, 09.11.2021

Всех членов экипажа судна, терпящего бедствие в Приморье, эвакуировали

Сотрудники МЧС спасли людей с терпящего бедствие в Приморье судна Rise Shine, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T09:47

2021-11-09T09:47

2021-11-09T13:14

происшествия

китай

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

ми-8

панама

россия

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли людей с терпящего бедствие в Приморье судна Rise Shine, сообщили в ведомстве."Спасатели выполнили десантирование на труднодоступную местность с высоты от 20-25 метров с вертолетов Ми-8 <...>. Всех 14 членов экипажа подняли на борт вертолета с помощью специальных устройств", — сказано в релизе. Операция проходила в сложных погодных условиях: порывы ветра достигали 15 метров в секунду, высота волн — трех метров.Накануне циклон принес в регион дожди и шторм. Контейнеровоз Rise Shine, который ходит под флагом Панамы, застрял в районе мыса Козино у берегов Находки с 14 гражданами Китая на борту. По данным Росморречфлота, судно получило пробоины, но не развалилось.

китай

панама

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, китай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), ми-8, панама, россия