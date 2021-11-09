https://ria.ru/20211109/konteynerovoz-1758189164.html

Спасение моряков с контейнеровоза Rise Shine в Приморье

Спасение моряков с контейнеровоза Rise Shine в Приморье - РИА Новости, 09.11.2021

Спасение моряков с контейнеровоза Rise Shine в Приморье

У берегов Находки сел на мель контейнеровоз Rise Shine, всех находившихся на судне людей удалось эвакуировать. Кадры спасательной операции — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T13:10

2021-11-09T13:10

2021-11-09T13:59

фото

спасательная операция

находка

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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У берегов Находки сел на мель контейнеровоз Rise Shine, всех находившихся на судне людей удалось эвакуировать. Кадры спасательной операции — в фотоленте Ria.ru.

находка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фото, фото, спасательная операция, находка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)