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В Балтийском море столкнулись два грузовых судна, сообщили СМИ
В Балтийском море столкнулись два грузовых судна, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.12.2021
В Балтийском море столкнулись два грузовых судна, сообщили СМИ
В Балтийском море после столкновения с другим кораблем перевернулось грузовое судно, передает шведская общественная телекомпания SVT. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T09:02
2021-12-13T09:02
2021-12-13T12:08
в мире
швеция
балтийское море
дания
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В Балтийском море после столкновения с другим кораблем перевернулось грузовое судно, передает шведская общественная телекомпания SVT."Два грузовых корабля столкнулись в Балтийском море между Истадом (Швеция) и Борнхольмом (Дания). Есть сообщения о двух людях в воде. Проходит спасательная операция", — говорится в сообщении.Отмечается, что один корабль зарегистрирован в Дании, другой — в Норвегии. Сколько человек на борту, пока не известно. К поискам привлекли около десяти лодок и несколько вертолетов.
https://ria.ru/20210825/shvetsiya-1747170102.html
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в мире, швеция, балтийское море, дания
09:02 13.12.2021 (обновлено: 12:08 13.12.2021)
В Балтийском море столкнулись два грузовых судна, сообщили СМИ
Nordic News: в Балтийском море у побережья Швеции столкнулись два грузовых судна