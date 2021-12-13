https://ria.ru/20211213/sudna-1763393121.html

В Балтийском море столкнулись два грузовых судна, сообщили СМИ

В Балтийском море столкнулись два грузовых судна, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.12.2021

В Балтийском море столкнулись два грузовых судна, сообщили СМИ

В Балтийском море после столкновения с другим кораблем перевернулось грузовое судно, передает шведская общественная телекомпания SVT. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T09:02

2021-12-13T09:02

2021-12-13T12:08

в мире

швеция

балтийское море

дания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763428688_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_2dd4d18ff1b96f2fe0db2275afb3e671.jpg

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В Балтийском море после столкновения с другим кораблем перевернулось грузовое судно, передает шведская общественная телекомпания SVT."Два грузовых корабля столкнулись в Балтийском море между Истадом (Швеция) и Борнхольмом (Дания). Есть сообщения о двух людях в воде. Проходит спасательная операция", — говорится в сообщении.Отмечается, что один корабль зарегистрирован в Дании, другой — в Норвегии. Сколько человек на борту, пока не известно. К поискам привлекли около десяти лодок и несколько вертолетов.

https://ria.ru/20210825/shvetsiya-1747170102.html

швеция

балтийское море

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, швеция, балтийское море, дания