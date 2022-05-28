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При кораблекрушении у берегов Индонезии пропали без вести 25 человек - РИА Новости, 28.05.2022
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При кораблекрушении у берегов Индонезии пропали без вести 25 человек
При кораблекрушении у берегов Индонезии пропали без вести 25 человек - РИА Новости, 28.05.2022
При кораблекрушении у берегов Индонезии пропали без вести 25 человек
Индонезийские спасатели уточнили число пропавших без вести в кораблекрушении у берегов провинции Южный Сулавеси, пропавшими считаются 25 человек, сообщает в... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T21:27
2022-05-28T21:48
южный сулавеси
в мире
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БАНГКОК, 28 мая – РИА Новости. Индонезийские спасатели уточнили число пропавших без вести в кораблекрушении у берегов провинции Южный Сулавеси, пропавшими считаются 25 человек, сообщает в субботу индонезийское новостное агентство ANTARA.Ранее сообщалось, что в районе, где 26 мая затонуло судно, шедшее из столицы Южного Сулавеси города Макасара на один из близлежащих островов, в результате поисково-спасательной операции, начавшейся 27 мая, были обнаружены и спасены из воды 17 человек. Точной информации о количестве пассажиров и членов экипажа судна на тот момент не было, предполагалось что общее количество людей, оказавшихся в воде после гибели судна, могло доходить до 60 человек, 43 из которых считались пропавшими без вести.Управлению по чрезвычайным ситуациям Макасара стало известно точное количество людей, находившихся на судне, их было 42 человека, сообщает ANTARA. Таким образом, количество пропавших без вести составляет 25 человек, говорится в сообщении.Агентство также сообщает, что все 17 спасенных, доставленные вечером в субботу на берег спасшими их судами, прошли медицинский осмотр и уже вернулись к своим семьям.Судно KM Ladang Pratiwi с пассажирами и грузом на борту отправилось в 20-часовой рейс местных морских сообщений из порта Макасара на один из расположенных неподалеку островов 25 мая. Сигнал бедствия судна был получен 26 мая, однако направленные властями в район крушения спасатели добрались до него только ранним утром 27 мая. Поисково-спасательная операция на месте гибели судна продолжается вторые сутки.По информации агентства, KM Ladang Pratiwi было малым деревянным моторным судном, имевшим лицензию только на рыболовный промысел, и не предназначалось для перевозки пассажиров и груза. По свидетельствам спасенных, у судна заглох двигатель во время сильного волнения на море, в результате чего оно потеряло ход и перевернулось на большой волне. Люди, оказавшиеся за бортом, до прибытия спасателей около 15 часов находились в воде. Район гибели судна расположен в 10 морских милях (ок. 18 километров) от Макасарского пролива и порта Макасар.
https://ria.ru/20220528/indoneziya-1791415343.html
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южный сулавеси, в мире
21:27 28.05.2022 (обновлено: 21:48 28.05.2022)
 
При кораблекрушении у берегов Индонезии пропали без вести 25 человек

При крушении корабля у берегов провинции Южный Сулавеси пропали без вести 25 человек

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкШторм
Шторм - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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БАНГКОК, 28 мая – РИА Новости. Индонезийские спасатели уточнили число пропавших без вести в кораблекрушении у берегов провинции Южный Сулавеси, пропавшими считаются 25 человек, сообщает в субботу индонезийское новостное агентство ANTARA.
Ранее сообщалось, что в районе, где 26 мая затонуло судно, шедшее из столицы Южного Сулавеси города Макасара на один из близлежащих островов, в результате поисково-спасательной операции, начавшейся 27 мая, были обнаружены и спасены из воды 17 человек. Точной информации о количестве пассажиров и членов экипажа судна на тот момент не было, предполагалось что общее количество людей, оказавшихся в воде после гибели судна, могло доходить до 60 человек, 43 из которых считались пропавшими без вести.
Управлению по чрезвычайным ситуациям Макасара стало известно точное количество людей, находившихся на судне, их было 42 человека, сообщает ANTARA. Таким образом, количество пропавших без вести составляет 25 человек, говорится в сообщении.
Агентство также сообщает, что все 17 спасенных, доставленные вечером в субботу на берег спасшими их судами, прошли медицинский осмотр и уже вернулись к своим семьям.
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Судно KM Ladang Pratiwi с пассажирами и грузом на борту отправилось в 20-часовой рейс местных морских сообщений из порта Макасара на один из расположенных неподалеку островов 25 мая. Сигнал бедствия судна был получен 26 мая, однако направленные властями в район крушения спасатели добрались до него только ранним утром 27 мая. Поисково-спасательная операция на месте гибели судна продолжается вторые сутки.
По информации агентства, KM Ladang Pratiwi было малым деревянным моторным судном, имевшим лицензию только на рыболовный промысел, и не предназначалось для перевозки пассажиров и груза. По свидетельствам спасенных, у судна заглох двигатель во время сильного волнения на море, в результате чего оно потеряло ход и перевернулось на большой волне. Люди, оказавшиеся за бортом, до прибытия спасателей около 15 часов находились в воде. Район гибели судна расположен в 10 морских милях (ок. 18 километров) от Макасарского пролива и порта Макасар.
 
Южный СулавесиВ мире
 
 
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