https://ria.ru/20210529/parom-1734768534.html

В Индонезии загорелся паром, на котором было почти 200 человек

В Индонезии загорелся паром, на котором было почти 200 человек - РИА Новости, 29.05.2021

В Индонезии загорелся паром, на котором было почти 200 человек

Пожар произошел в субботу на пароме у берегов Индонезии, на борту находились почти 200 человек, передает агентство Синьхуа, россиян, по данным посольства РФ,... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T23:40

2021-05-29T23:40

2021-05-29T23:43

россия

северное малуку

индонезия

в мире

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Пожар произошел в субботу на пароме у берегов Индонезии, на борту находились почти 200 человек, передает агентство Синьхуа, россиян, по данным посольства РФ, среди пассажиров не было.Как сообщил сотрудник местного управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, все находившиеся на борту парома были спасены, никто из них не пострадал. Однако на судне во время инцидента поднялась паника."Все люди, которые находились на борту, были спасены и доставлены на ближайший остров", - приводит агентство слова главы отдела по ЧС управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Ахмад Сангаджи.Во время инцидента на место происшествия у восточного берега Индонезии прибыли спасатели и волонтеры.Как сообщило российское посольство в Индонезии, судно загорелось у островов Сула, провинция Северное Малуку."Все пассажиры эвакуированы, пострадавших нет. Индонезийская сторона нам официально подтвердила, что россиян среди пассажиров нет", - сообщило посольство в своём Telegram-канале. В дипмиссии напомнили о необходимости соблюдать осторожность при путешествиях водным транспортом и избегать посадки на старые и перегруженные суда.

https://radiosputnik.ria.ru/20210407/parom-1727050555.html

россия

северное малуку

индонезия

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россия, северное малуку, индонезия, в мире