https://ria.ru/20220829/parom-1812911798.html

У побережья Швеции загорелся паром с 300 пассажирами

У побережья Швеции загорелся паром с 300 пассажирами - РИА Новости, 29.08.2022

У побережья Швеции загорелся паром с 300 пассажирами

Автомобильный паром, на борту которого находятся 300 человек, загорелся у берегов Швеции, проводится спасательная операция, передает агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T15:00

2022-08-29T15:00

2022-08-29T18:03

швеция

в мире

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Автомобильный паром, на борту которого находятся 300 человек, загорелся у берегов Швеции, проводится спасательная операция, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя морской администрации Йонаса Францена."На автомобильной палубе возник пожар", - сообщил он агентству, добавив, что на место происшествия были направлены три вертолета и семь судов, началась эвакуация людей.Речь идет о судне Stena Scandica, которое находилось у берегов шведского острова Готска-Сандён."Возгорание находится под контролем", - сообщила агентству другой представитель администрации.На данный момент информации о пострадавших нет, причина возгорания неизвестна.

https://ria.ru/20220218/avarii-1773519006.html

швеция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

швеция, в мире