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У побережья Швеции загорелся паром с 300 пассажирами - РИА Новости, 29.08.2022
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У побережья Швеции загорелся паром с 300 пассажирами
У побережья Швеции загорелся паром с 300 пассажирами - РИА Новости, 29.08.2022
У побережья Швеции загорелся паром с 300 пассажирами
Автомобильный паром, на борту которого находятся 300 человек, загорелся у берегов Швеции, проводится спасательная операция, передает агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T15:00
2022-08-29T18:03
швеция
в мире
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Автомобильный паром, на борту которого находятся 300 человек, загорелся у берегов Швеции, проводится спасательная операция, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя морской администрации Йонаса Францена."На автомобильной палубе возник пожар", - сообщил он агентству, добавив, что на место происшествия были направлены три вертолета и семь судов, началась эвакуация людей.Речь идет о судне Stena Scandica, которое находилось у берегов шведского острова Готска-Сандён."Возгорание находится под контролем", - сообщила агентству другой представитель администрации.На данный момент информации о пострадавших нет, причина возгорания неизвестна.
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швеция, в мире
Швеция, В мире
15:00 29.08.2022 (обновлено: 18:03 29.08.2022)
 
У побережья Швеции загорелся паром с 300 пассажирами

AFP: у побережья Швеции загорелся паром с 300 пассажирами, идет спасательная операция

© AFP 2022 / Sweden's Maritime Administration - Sjöfartsverket/John JonssonПаром Stena Scandica, на котором произошел пожар в районе шведского острова Готска-Санден. 29 августа 2022
Паром Stena Scandica, на котором произошел пожар в районе шведского острова Готска-Санден. 29 августа 2022 - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© AFP 2022 / Sweden's Maritime Administration - Sjöfartsverket/John Jonsson
Паром Stena Scandica, на котором произошел пожар в районе шведского острова Готска-Санден. 29 августа 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Автомобильный паром, на борту которого находятся 300 человек, загорелся у берегов Швеции, проводится спасательная операция, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя морской администрации Йонаса Францена.
"На автомобильной палубе возник пожар", - сообщил он агентству, добавив, что на место происшествия были направлены три вертолета и семь судов, началась эвакуация людей.
Речь идет о судне Stena Scandica, которое находилось у берегов шведского острова Готска-Сандён.
"Возгорание находится под контролем", - сообщила агентству другой представитель администрации.
На данный момент информации о пострадавших нет, причина возгорания неизвестна.
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